Londýn - Příznivé recenze sklidil v Británii nedávno publikovaný román anglického spisovatele Simona Mawera Prague Spring (Pražské jaro). Optimismus roku 1968 i jeho náhlý konec po invazi vojsk Varšavské smlouvy mapuje autor očima trojice Britů, kteří se v bouřlivém období ocitají v Praze. V minulosti napsal Mawer román Skleněný pokoj inspirovaný osudem vily Tugendhat, podle něhož v současné době vzniká stejnojmenný film.

"Mawer je skvělým kronikářem minulých událostí v cizích zemích a Pražské jaro je nádherně atmosférickým portrétem města, jakož i politickým a historickým thrillerem se špetkou špionáže. Je stejně brilantní, jako cokoli jiného, co napsal, a to už něco znamená," poznamenal deník The Times.

Ke stejnému závěru dospěl také recenzent deníku The Scotsman: "...je stejně dobrý, jako kterékoli jiné dílo Simona Mawera, což znamená, že je opravdu velmi dobrý". Podle The Scotsman se spisovateli daří přesvědčit čtenáře, že sny mladých Čechoslováků se mohou vyplnit, ačkoli je jasné, že "jejich naděje budou pošlapány a vrata věznice se opět zabouchnou". Následný popis invaze vojáků je "mistrovský a mrazivý".

Mawerův román Skleněný pokoj, odehrávající se v předválečném Československu, se v roce 2009 dostal mezi finalisty pro Man Bookerovu cenu, která je nejprestižnějším oceněním v oblasti anglofonní literatury. Kniha vyšla také v českém překladu. Za knihu Tightrope (Visuté lano) získal Mawer v roce 2016 cenu Waltera Scotta pro historickou prózu.