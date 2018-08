U. Hradiště - Britský režisér Mike Leigh uvede svůj nový snímek Peterloo na začátku září na festivalu v Benátkách. Leigh to dnes řekl novinářům na Letní filmové škole (LFŠ) v Uherském Hradišti. LFŠ uvede výběrovou retrospektivu Leighových filmů, půjde o osm filmů a další tři snímky, které sám vybral, uvedl dnes hlavní dramaturg LFŠ Jan Jílek.

Peterloo pojednává o násilím rozehnané demonstraci v Manchesteru v roce 1819, jejíž účastníci volali po reformách. "Není to jen historický film, ale především politický film. Je o demokracii a jak lidé, kteří jsou u moci, utlačují ty, kteří u moci nejsou," uvedl Leigh. Film se natáčel tři a půl roku a podle režiséra je stále více a více aktuální a současný.

Pětasedmdesátiletý Leigh, vítěz Zlaté palmy z Cannes, Zlatého lva z Benátek a držitel Řádu britského impéria, natočil řadu snímků oscilujících mezi britským sociálním realismem a svébytnou autorskou stylizací. Leighovo dílo se vyznačuje citlivou prací s herci postavenou často na improvizaci, zkoumáním modelu rodiny a specifickým nádechem citlivosti a zranitelnosti. Na LFŠ dostane výroční ceny Asociace českých filmových klubů, která filmovou školu pořádá. Stane se tak v sobotu při slavnostním zakončení přehlídky.

Diváci v Uherském Hradišti uvidí jeho snímky Nahý, Tajnosti a lži či Mr. Turner. Leigh vybral k promítání také Já, Kuba Michaila Kalatozova a Strom na dřeváky italského režiséra Ermanna Olmiho, také Lásky jedné plavovlásky Miloše Formana. Forman podle britského režiséra inspiroval a ovlivnil v 60. letech minulého století nejen jeho, ale všechny ostatní filmaře.

Leigh se bude na své filmy dívat spolu s diváky, následovat bude vždy diskuse. "Je zvláštní to říct, ale mám rád své filmy. Je to hlavně kvůli tomu, že byly dělány bez kompromisu. Nikdo mi neříkal, o čem mají být nebo kdo v nich má hrát. Existují filmaři, kteří své filmy nesnáší, protože jim do toho někdo kecal, proto se na ně pak nemůžou dívat," uvedl Leigh, podle kterého je pro filmaře také důležité pracovat v místě, ke kterému má osobní vztahy a vazby.

Letošní 44. ročník LFŠ začal v pátek, potrvá do neděle, nabídne přes 200 filmů.