Londýn - Britský parlament by měl prověřit kontakty vůdce labouristů Jeremyho Corbyna s československými špiony. V listu Sunday Express to napsal profesor Buckinghamské univerzity Anthony Glees v reakci na výroky bývalého agenta StB Jána Sarkocyho o údajné Corbynově spolupráci s československou Státní bezpečností. Kauzu by podle Gleese měl projednat parlamentní výbor pro tajné služby a bezpečnost.

Podle Sarkocyho Corbyn v minulosti spolupracoval s StB vědomě, archivní svazky o jeho spolupráci nebyly zfalšované. Český Archiv bezpečnostních složek ale vědomou Corbynovu spolupráci vyloučil, za směšnou pomluvu a za naprosto nepravdivé tvrzení označil Sarkocyho slova Corbynův mluvčí.

Podle Gleese by sám Corbyn měl do věci vnést jasno. "Měl by publikovat své zápisky z té doby. Měl by také kontaktovat (ruského) prezidenta Vladimira Putina a vyžádat si záznamy o své osobě, aby je parlamentní výbor mohl posoudit. Obdobná žádost by se měla týkat i záznamů (německé komunistické rozvědky) Stasi o Corbynovi," uvedl britský profesor.

Domnívá se kromě toho, že informace o schůzkách Corbyna s českým špionem by měli mít britští agenti. Parlamentní výbor by si měl záznamy o Sarkocym vyžádat v britských tajných službách MI5 a MI6.

Obdobná výzva se objevila na internetovém petičním serveru Change.org. Autoři textu vyzývají Corbyna, aby svou nevinu doložil zveřejněním "všech záznamů vztahujících se k jeho osobě vedených StB a Stasi".

Veřejnost má právo na úplné informace o Corbynově napojení na komunistické špionážní agentury. "Corbyn je povinen objasnit, s kým se setkal, jaké informace předával a jak hluboké jeho kontakty byly," konstatuje se v petici, kterou zatím podpořilo zhruba 2000 lidí.