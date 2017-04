Londýn - Britská Dolní sněmovna dnes drtivou většinou podpořila záměr premiérky Theresy Mayové vypsat předčasné parlamentní volby na 8. června. Pro hlasovala podle očekávání i velká část opozice. Výsledný poměr hlasů činil 522 ku 13. Mayová před poslanci zopakovala, že předčasné hlasování je šancí, jak v Británii překonat rozpory ohledně nadcházejících jednáních o odchodu země z Evropské unie.

Ke schválení nových voleb byl potřebný souhlas dvou třetin poslanců, tedy i části opozice. Opoziční předáci už po úterním překvapivém ohlášení záměru premiérky uspořádat předčasné volby vyjadřovali této myšlence podporu, a tak výsledek dnešního hlasování poslanců není překvapením.

Volby mají podle Mayové zabránit konfliktu priorit v nejcitlivějších závěrečných fázích dvouletých vyjednávání s Bruselem. Řádný termín parlamentních voleb by připadl na rok 2020.

"Domnívám se, že v této chvíli obrovského národního významu by tady ve Westminsteru měla panovat jednota, ne rozpory," řekla Mayová parlamentu před hlasováním. "Proto je správné a odpovědné, abychom tady dnes všichni hlasovali pro všeobecné volby," dodala ministerská předsedkyně.

Hlasování ve sněmovně předcházela dlouhá a vášnivá debata a Mayovou obviňovali z cynismu nebo odvádění pozornosti od skutečných problémů země pod záminkou brexitu i ti opoziční poslanci, kteří konání předčasných voleb neodmítají.

Předseda Liberálních demokratů Tim Farron prohlásil, že bývalý premiér David Cameron "stavěl stranu před zemi", když loni vypsal referendum o členství Británie v EU, a Theresa Mayová činí totéž, když vyhlašuje volby. Podle jde Mayové o svou "korunovaci", a nikoli o politický souboj.

Opoziční poslanci dnes Mayové vytýkali například i její rozhodnutí neúčastnit se předvolebních televizních debat. "Představa, že židle britské premiérky bude prázdná, protože není připravena stát za svými argumenty, prostě není udržitelná," řekl šéf poslanců Skotské národní strany (SNP) Angus Robertson.

Mezi těmi, co hlasovali proti předčasným volbám, bylo nakonec i devět labouristických poslanců. Například Roger Godsiff, který v referendu hlasoval pro brexit, prohlásil, že vůči premiérce chová "zdráhavou úctu", ale její argument, že potřebuje mandát pro vyjednání brexitu, označil za směšný.

Pozorovatelé očekávají, že Konzervativní strana premiérky má šanci po volbách v 650členném parlamentu posílit o další zhruba stovku mandátů. To by Mayové dalo dostatečný mandát až do roku 2022 k jednáním o brexitu a uzavírání následných dohod.

V poslaneckých lavicích poprvé od roku 2001 po červnu nezasedne bývalý ministr financí George Osborne, který stál v čele kampaně za setrvání Británie v EU. Konzervativní politik, jenž byl strážcem státní kasy za premiéra Davida Camerona, dnes oznámil, že se chce soustředit na svou novou roli šéfredaktora listu London Evening Standard.

Bývalá ministryně vnitra Mayová se nastěhovala do premiérského úřadu na Downing Street poté, co její předchůdce Cameron funkci opustil v důsledku referenda, které rozhodlo o odchodu Británie z EU.