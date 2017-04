Londýn - Britský ministr zahraničí Boris Johnson dnes kvůli rostoucímu napětí okolo Sýrie zrušil návštěvu Moskvy plánovanou na pondělí. V prohlášení uvedl, že jeho prioritou místo cesty do ruské metropole budou nadcházející rozhovory s jeho protějšky ze skupiny největších vyspělých ekonomik G7 o situaci v Sýrii a pokračující ruské podpoře (syrského prezidenta) Bašára Asada i po chemickém útoku na civilisty ve městě Chán Šajchún.

Johnsonovo rozhodnutí přichází den poté, co Spojené státy bombardovaly syrskou leteckou základnu, odkud byl podle Západu veden úterní útok chemickými zbraněmi na Chán Šajchún. USA připisují útok, při němž zahynulo asi 80 lidí, syrské vládě. Damašek to popírá. Rusko proti americkému zásahu ostře protestovalo a vinu syrské vlády nemá za prokázanou.

"Odsuzujeme pokračující ruskou obhajobu Asadova režimu i po útoku chemickými zbraněmi na nevinné civilisty," uvedl Johnson v prohlášení, z nějž citoval britský deník The Guardian. Moskvu šéf britské diplomacie vyzval, aby činila vše pro dosažení politického řešení syrské krize a spolupracovala se zbytkem mezinárodního společenství tak, aby se "šokující události uplynulého týdne už neopakovaly".

Podle britského tisku je to už podruhé, co Johnson cestu do ruské metropole odložil. Rozhodnutí bude ruská strana nejspíš vnímat jako urážku, neboť ještě v pátek avizovala, že se na Johnsonovu návštěvu připravuje, napsal deník The Daily Telegraph. Johnson se měl v Rusku setkat s šéfem tamní diplomacie Sergejem Lavrovem, ruskými aktivisty a britskými podnikateli.

Posledním ministrem zahraničí, který navštívil Rusko, byl v roce 2012 William Hague. V úterý má zahájit dvoudenní návštěvu Ruska americký ministr zahraničí Rex Tillerson.