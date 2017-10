Londýn - Britský ministr pro brexit David Davis by podle některých uživatelů twitteru potřeboval lekci dějepisu poté, co dnes před poslaneckým výborem pro rozluku s EU nazval Českou republiku Československem. "Ještěže nemá nic společného s evropskou politikou nebo čímkoli důležitým," komentoval ironicky Davisovo přeřeknutí uživatel Andrew Collins.

Zkrat podle webu zpravodajské televize euronews přišel, když Davis odpovídal poslancům na otázku, co by se stalo, kdyby se uzavření dohody s EU v rámci brexitu odkládalo do poslední chvíle. Muž, který hraje za Británii hlavní roli při vyjednávání podmínek vystoupení z unie odpověděl, že by to jeho zemi dostalo do silné pozice, protože britští diplomaté ví, co jednotlivé členské státy od dohody očekávají. Pak dodal: "Německo, Rakousko, Holandsko ani Československo nemají v tuto chvíli vládu, takže to (vyjednávání) není jejich priorita."

Uživatelé sociální sítě twitter okamžitě přispěchali s reakcemi, aby Davisovi připomněli, že Československo už přes 20 let neexistuje. "Je ostuda, že si Davis neuvědomuje, že Československo není státem od roku 1992. Nicméně, ví, jaké jsou požadavky Jugoslávie?" napsal uživatel olj2283 rovněž s ironickým odkazem na rozpad někdejší jihoslovanské federace v 90.letech.

Jiní Davisův omyl propírali ještě důkladněji. "Zatímco David Davis se vyjadřuje k politickým otázkám Československa, těší mě, že mohu oznámit, že Liam Fox (britský ministr obchodu) odjel k vyjednáváním do Rhodesie," napsal uživatel parodující premiérku Theresu Mayovou s přezdívkou TheresaOnPolitics v odkaze na název pro britskou kolonii na území dnešního Zimbabwe používaný v letech 1923 až 1980.

Našli se však i tací, kterým výpadek ve znalostech geografie nepřišel zas tak strašný. "Lidé si dělají srandu, ale to, že Československo v současnosti nemá vládu, je první Davisův pravdivý výrok týkající se Evropy," myslí si uživatel Greg Ó Ceallagih.