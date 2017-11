Praha - Ve vyprodaném Kongresovém centru v Praze dnes britský kytarista a zpěvák Chris Rea představil své nové album Road Songs for Lovers. Z aktuální nahrávky nabídl čtyři písně, jako první Happy On The Road. Zařadil ji hned jako druhou za úvodní The Last Open Road pocházející z projektu Santo Spirito Blues. Nové písně i starší hity sklidily velké ovace.

Motiv cesty (road) se v názvech Reaových bluesově laděných písní objevuje často. Mezi jinými dnes zazněly skladby Stony Road, The Road Ahead a dvě části jeho hitu The Road to Hell. Silnice a cesty se často objevovaly i v projekcích nad pódiem doprovázejících vystoupení.

Britský hudebník s italskou krví zahájil koncert skladbou, která dala jméno jeho předchozímu turné The Last Open Road Tour. Na pódiu ozdobeném šesti svítícími kytarami ho doprovázela pětičlenná kapela. I v nových písních, jako jsou baladická skladba Nothing Left Behind nebo Two Lost Souls, posluchači snadno rozpoznali Reaův autorský rukopis a typický zvuk jeho nástroje. Velký aplaus doprovázel známé melodie Josephine, Julia nebo Looking for the Summer. Koncert plný bluesrockových melodií vygradoval skladbou The Road to Hell, která část obecenstva zvedla ze sedadel.

Spokojené publikum si vytleskalo přídavky, mezi nimiž zazněl i hit Let's Dance, singl z alba Dancing with Strangers z roku 1987, který svého času atakoval přední místa britské hitparády. "Líbilo se mi, že se nesnažil ohromit nějakými efekty, ale především příjemnou muzikou. Bylo to mnohem lepší vystoupení než před třemi roky v O2 areně," konstatoval jeden z posluchačů.

Zpěvák a kytarista Rea, který v březnu oslavil 66. narozeniny, v Praze vystoupil v rámci evropského turné, které odstartovalo 7. října v Amsterdamu. Za svoji kariéru rodák z anglického Middlesbroughu vydal přes dvě desítky alb a prodal na 30 milionů kopií nahrávek. Od roku 1973 byl členem skupiny Magdalene, v níž nahradil pozdějšího frontmana Whitesnake a Deep Purple Davida Coverdala. Kapelu Rea později přejmenoval na The Beautiful Losers; poté se vydal na sólovou dráhu, kterou nastartoval hit Fool (If You Think It's Over) z roku 1978. Popularitu mu přineslo zejména album Water Sign (1983).