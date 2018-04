Londýn - Britské ponorky dostaly rozkazy přesunout se do míst, odkud budou moci raketami zasáhnout Sýrii. Jde o přípravu na možný útok proti režimu syrského prezidenta Bašára Asada, který by mohl přijít již v noci na čtvrtek, napsal britský deník The Daily Telegraph. Britská premiérka Theresa Mayová podle listu ještě neučinila konečné rozhodnutí, zda se její země připojí k případným úderům chystaným Spojenými státy a Francií v reakci na údajný chemický útok syrské armády v Dúmě. Chce ale být schopna jednat rychle.

Deník se ve své zprávě odvolává na vládní zdroje a rovněž uvádí, že Británie "dělá všechno potřebné" pro to, aby byla schopna vypálit z ponorek střely Tomahawk, které by mířily na vojenské cíle v Sýrii.

Zpravodajská televizní stanice BBC nedlouho před tím uvedla, že Mayová je připravena schválit účast své země ve vojenské akci, kterou dnes v bojovném tweetu ohlásil americký prezident Donald Trump. Premiérka údajně nehodlá žádat předem parlament o schválení.

Podle západních médií je případnou americkou akci připravena podpořit i Francie. V americkém tisku se objevily spekulace, že vedle Francie počítají USA také s podporou Saúdské Arábie a Kataru.