Manchester - Nejvyšší stupeň ohrožení terorismem bude v Británii platit jen dočasně. Televizi Sky News to dnes řekla ministryně vnitra Amber Ruddová. Stupeň ohrožení se podle ní z kritického sníží v okamžiku, kdy bude jasné, že operace v rámci vyšetřování pondělního atentátu v Manchesteru "už není aktivní". Pravděpodobný pachatel útoku Salman Abedi byl bezpečnostním složkám podle Ruddové znám.

Ruddová potvrdila, že v reakci na sebevražedný útok v multifunkční hale v Manchesteru vyšle vláda do ulic britských měst tisíce vojáků, jak o tom informovala už v úterý premiérka Theresa Mayová. Vojáci ale budou podléhat velení policie, zdůraznila ministryně.

Britská policie dnes mimo jiné oznámila, že s okamžitou platností zvyšuje počet policistů v ulicích Londýna. Vojáci budou policistům v hlavním městě pomáhat například s ostrahou Buckinghamského paláce, sídla premiérů v Downing Street, velvyslanectví či sídla parlamentu.

V rozhovoru poskytnutém stanici BBC ministryně vnitra Ruddová uvedla, že se zdá být "pravděpodobné", že předpokládaný pachatel teroristického útoku Salman Abedi nejednal na vlastní pěst. Bezpečnostním složkám byl podle ní 22letý Brit s libyjskými kořeny znám již před spácháním činu. Bezpečnostním složkám je nicméně známo mnoho lidí, nemůžou ale zatknout všechny, dodala ministryně.

Že se k činu přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS), která se v posledních letech hlásí ke všem podobným atentátům ve světě, Ruddovou prý vůbec nepřekvapilo.

Ministryni naopak rozčílilo, že detaily z vyšetřování manchesterského atentátu unikly prostřednictvím zahraničních partnerů britských tajných služeb do tisku. Jasně jsme našim přátelům řekli, že by se to nemělo opakovat, uvedla Ruddová.

Informaci o totožnosti pravděpodobného pachatele pondělního atentátu jako první v úterý přinesla americká zpravodajská televize CBS News a následně i americká agentura AP. Podle britského tisku americká média informace získala zřejmě od svých zdrojů v amerických tajných službách, které předtím o identitě pachatele informovali jejich britští kolegové.

Francouzský ministr: Atentátník z Manchesteru byl zřejmě v Sýrii

Pravděpodobný pachatel pondělního atentátu v multifunkční hale v severoanglickém Manchesteru Salman Abedi byl zřejmě před činem v Sýrii. S odvoláním na informace francouzských a britských tajných služeb to dnes uvedl francouzský ministr vnitra Gérard Collomb.

"Nyní víme jen to, co nám řekli britští vyšetřovatelé: Jistý britský občan, libyjského původu, který se náhle zradikalizoval po cestě do Libye a pak zřejmě do Sýrie, se rozhodl spáchat tento atentát," řekl Collomb stanici BFMTV.

Na otázku, odkud ví, že byl Abedi v Sýrii, ministr vnitra uvedl, že jde o informace francouzských a britských tajných služeb. Zda měl 22letý Brit s libyjskými kořeny podporu nějaké širší teroristické sítě, podle Collomba zatím ale není jasné. "V každém případě měl vazby na Islámský stát, které jsou prokázané," řekl.

Že se předpokládaný útočník z Manchesteru, který zabil 21 lidí a desítky dalších zranil, zřejmě před časem vrátil do Británie z Libye, řekla dnes také britská ministryně vnitra Amber Ruddová. O jeho údajném pobytu v Sýrii se ale nezmínila.

Francouzský prezident Emmanuel Macron svolal kvůli atentátu v Manchesteru na dnešek bezpečnostní radu státu. Ve Francii od předloňských atentátů v Paříži, které se vyžádaly 130 obětí, stále panuje výjimečný stav.