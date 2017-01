Londýn - Britská vláda dnes v parlamentu představila stručný návrh zákona umožňující kabinetu spustit proces odchodu země z Evropské unie. O normě, která má podle BBC pouhých 133 slov, začnou poslanci jednat v úterý 31. ledna. Vyjádření parlamentu k zahájení takzvaného brexitu, které konzervativní vláda plánuje na konec března, nařídil v úterý nejvyšší soud.

"Věřím, že parlament, který schválil referendum (o brexitu), bude rozhodnutí britského lidu respektovat a zákon rychle schválí," řekl poslancům ministr pro brexit David Davis s odkazem na červnové lidové hlasování, v němž se Britové vyslovili pro rozluku s unií.

Zákon bude Dolní sněmovna projednávat i ve středu, pak se jím budou zabývat příslušné výbory a 8. února by měli poslanci text schvalovat. Poté zákon poputuje do Sněmovny lordů a ke královně.

Skutečnost, že parlament má mít na projednání zákona celkem jen pět dnů, dnes kritizovali opoziční poslanci. Označovali to za nepřijatelné, "ostudu" a "pohrdání parlamentem". Vládní poslanci ale argumentovali tím, že zákon má pouhé dva odstavce.

Stínový ministr pro brexit Keir Starmer dnes uvedl, že jeho Labouristická strana bude mimo jiné usilovat o schválení dodatku k zákonu, který stanoví, že vláda premiérky Theresy Mayové musí poslancům podávat pravidelné zprávy o rozhovorech s Bruselem v intervalu "ne delším než dva měsíce".

Labouristé ale už dříve slíbili, že zákon blokovat nebudou. Vůdce strany Jeremy Corbyn do něj chce nicméně prosadit dodatek požadující záruku přístupu na jednotný trh a ochranu pracovníků. Své návrhy hodlá představit také Skotská národní strana (SNP).

Ministr pro brexit Davis dnes odmítl upřesnit termín, kdy vláda v parlamentu zveřejní takzvanou bílou knihu, v níž nastíní své plány týkající se brexitu. To dlouho požadovali především opoziční poslanci, ale i někteří konzervativci, a Mayová s představením dokumentu ve středu souhlasila. V parlamentu však dnes zazněly požadavky, aby vláda bílou knihu zveřejnila ještě před tím, než se poslanci začnou zabývat brexitovým zákonem. Davis v této souvislosti uvedl, že dokument bude "zveřejněn co nejdříve to půjde".