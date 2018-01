Londýn - Britská vláda poskytne dosud utajovanou analýzu o hospodářských dopadech brexitu členům parlamentu. Uvedl to dnes mluvčí vlády. Premiérka Theresa Mayová chtěla původně zprávu držet v tajnosti, některé výsledky analýzy ale v úterý unikly do tisku. Mayová údajně dospěla k závěru, že Británie odchodem z Evropské unie nic nezíská.

Mayová podle britských médií výsledky vládní analýzy zatím nechtěla zveřejnit s tím, že ještě není dokončena a schválená vládou. Zatím jde jen o návrh.

Podle deníku The Guardian mají být některé pasáže zprávy začerněny, údajně proto, že by mohly oslabit vyjednávací pozici Londýna v jednáních o brexitu v Bruselu.

Zpráva datovaná lednem 2018 vychází ze tří možných scénářů, uvedl server BuzzFeed News. Při všech by přitom britská ekonomika brexitem utrpěla.

Pokud by se Britům podařilo uzavřít s evropskou sedmadvacítkou komplexní dohodu o volném obchodu, byl by růst v následujících 15 letech podle uniklého dokumentu o pět procent nižší než v případě, že by brexit nenastal. Pokud by Londýn s Bruselem neuzavřel žádnou dohodu a EU s Británií by následně obchodovaly na základě pravidel Světové obchodní organizace (WTO), klesl by ve stejném období proti současnému odhadu růst dokonce o osm procent.

I v případě, že by Mayová vyjednala přístup na jednotný trh prostřednictvím členství v Evropském hospodářském prostoru, růst by se snížil asi o dvě procenta, tvrdí uniklý dokument britské vlády.

Oficiálně vláda v Londýně trvá na tom, že brexit zemi otevře velké možnosti. Argumentuje přitom, že chce s Bruselem dojednat dohodu šitou na míru. EU ale britskou vládu obviňuje, že má jen snahu "vyzobávat rozinky".