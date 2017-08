Londýn - Britská televize má v neděli odvysílat nahrávky, na kterých se princezna Diana vyjadřuje k milostnému životu s princem Charlesem a smutku po rozpadu jejich manželství. Stanice Channel 4 je ale nucena hájit své rozhodnutí před kritikou přátel tragicky zesnulé princezny. Rozhodnutí odvysílat záznamy důvěrných rozhovorů o intimních záležitostech podle nich porušuje právo na soukromí.

Diana, která byla první manželkou následníka britského trůnu, zemřela při dopravní nehodě 31. srpna 1997 v Paříži. Bylo jí 36 let. Limuzína, ve které jela se svým přítelem Dodim Al Fayedem, se snažila uniknout dotírajícím fotografům na motocyklech.

Dianě bylo jen 19 let, když se v roce 1981 zasnoubila s Charlesem. Manželství se ale rozpadlo. Podle Diany to zavinila Charlesova milenka Camilla Parkerová Bowlesová, která se později stala jeho druhou manželkou.

V dokumentárním filmu připraveném k 20. výročí Dianiny smrti stanice Channel 4 odvysílá soukromě pořízené nahrávky rozhovorů, které princezna vedla se svým poradcem o svém manželství, a to včetně sexu s Charlesem: "Bylo to divné, velmi zvláštní. Ale bylo to ... než vše zvadlo před šesti, ne sedmi lety, protože (mladší syn) Harry má osm," říká Diana v jednom z rozhovorů. "Instinkt mi říkal, že je to všechno velmi zvláštní. Z jeho strany nikdy žádná snaha nebyla. Možná jednou za tři týdny... Pořád jsem na to myslela... a pak jsem si zvykla".

Když si ale stěžovala na Camillu, Charles jí odvětil, že odmítá být jediným princem z Walesu, který nemá milenku. Diana také vypráví, jak oslovila královnu Alžbětu, aby s ní pohovořila o krachu svého manželství.

Rozhovory natočil v letech 1992 a 1993 v Kensingtonském paláci, kde Diana bydlela, herec Peter Settelen, který se snažil princezně pomoci zlepšit její vystupování na veřejnosti. Pásky mu byly předány až po dlouhé soudní bitvě. Část záznamů odvysílala roku 2004 ve Spojených státech televize NBC. V roce 2007 se nahrávky snažila použít i britská stanice BBC, film se ale nevysílal.

Princeznini přátelé kritizují Channel 4 za porušení Dianina soukromí. Stanice se ale hájí, že nahrávky představují důležitý historický zdroj a že stavějí Dianu "do popředí a do centra" příběhu vlastního života, tolik připomínaného při 20. výročí princezniny smrti.

Settelenův právník Marcus Rutherford v prohlášení uvedl, že se jeho klient snažil uchovat důvěrnost nahrávek, ale ta byla porušena již během soudního sporu. "Peter nebyl její kněz, doktor, terapeut ani právník," obhajoval Rutherford hercovo následné rozhodnutí pásky zveřejnit. "Je naprosto jasné, že sama Diana chtěla, aby se svět dozvěděl víc o příčinách problémů v jejím manželství," dodal.

Přepisy rozhovorů již zveřejnil například britský bulvární list The Sun.