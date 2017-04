Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová dnes oznámila, že chce 8. června uspořádat předčasné volby. Šéfka vlády svůj krok na mimořádném tiskovém brífinku zdůvodnila nejednotou současného britského parlamentu v otázkách chystaného odchodu Británie z EU. Vyhlásit volby může premiérka až poté, co pro tento krok získá dvoutřetinovou podporu v parlamentu, tedy i hlasy části opozice.

Vyhlásit volby může šéfka vlády až poté, co pro tento krok získá dvoutřetinovou podporu v parlamentu, tedy i hlasy přinejmenším části opozice. Šéf opozičních labouristů už rozhodnutí Mayové podpořil.

Podle premiérky jsou volby nutné, protože parlament není jednotný, pokud jde o chystaný britský odchod z EU. "Z brexitu není cesty zpátky," zdůraznila v této souvislosti.

Britské opoziční strany Mayová obvinila z politických hrátek. Je přesvědčena, že odporem vůči jejímu brexitovému plánu oslabily její vyjednávací pozici v rozhovorech s Bruselem o vystoupení země z unie.

"O tom, že země potřebuje tyto volby, jsem rozhodla se zdráháním, ale říkám s pevným přesvědčením, že je to nezbytné k zajištění silného a stabilního vedení, které země potřebuje pro brexit a dál," prohlásila premiérka před svým sídlem na Downing Street.

Dosud Mayová tvrdila, že v úřadu zůstane až do řádného termínu voleb v roce 2020. Neustále ale musela čelit výtkám, že k jednání o brexitu nemá mandát. Právě ona přitom v březnu oficiálně oznámila britský záměr unii opustit.

Poslední průzkumy ukazují, že premiérčini konzervativci mají před opozičními labouristy jasný náskok a současná vládní většina by mohla z voleb vyjít dále posílena. Například podle aktuálního průzkumu pro nedělník Sunday Mirror vyplývá, že toryové by nyní získali 46 procent hlasů, zatímco labouristé 25 procent.

Samotná Mayová se v průzkumech těší značné podpoře. Za nejlepší možnou osobnost v čele vlády ji považuje zhruba polovina Britů. Předákovi opozičních labouristů Jeremymu Corbynovi přisuzuje průzkum společnosti YouGov pouze 14procentní podporu.

Mayová se úřadu ujala loni v červenci poté, co její předchůdce David Cameron odstoupil v reakci na referendum, v němž se Britové vyslovili pro odchod z Evropské unie.

Mluvčí Evropské komise Margaritis Schinas nechtěl na dnešní pravidelné polední tiskové konferenci čerstvé oznámení britské premiérky o volbách komentovat. Připomněl, že EU je svazkem demokracií, ke kterým volby patří. "Volby jsou dobré, obecně jsme pro to, aby byly," poznamenal pouze.

Evropskou unii tento rok čekají volby i v dalších dvou klíčových zemích. Už o nadcházejícím víkendu budou Francouzi v prvním kole vybírat svého nového prezidenta a na září jsou naplánovány volby do německého Spolkového sněmu.

Podle skotské premiérky chce Mayová volbami prosadit tvrdý brexit

Skotská první ministryně Nicola Sturgeonová dnes prohlásila, že britská premiérka Theresa Mayová chce prostřednictvím předčasných voleb Británii vnutit svou vizi takzvaného tvrdého brexitu. Mayová dnes oznámila, že chce vyhlásit volby na 8. června.

"Vidí (konzervativci) šanci posunout Británii doprava, protlačit tvrdý brexit a zavést rozsáhlejší škrty (ve veřejných výdajích). Postavme se za Skotsko," uvedla na twitteru Sturgeonová, jejíž Skotská národní strana (SNP) je proti brexitu a usiluje o nezávislost Skotska na Británii.

Mayová dnes oznámila záměr vyhlásit předčasné volby na 8. června se zdůvodněním, že při jednáních o odchodu Británie z EU potřebuje větší politickou jednotu ve vztahu k tomuto procesu v parlamentu.

Mayová se letos vyslovila pro "tvrdou" variantu brexitu. Ta by mimo jiné znamenala, že Londýn by s EU nevyjednával ani o zachování vnitřního trhu nebo o celní unii a Británie by například mohla omezit volný pohyb osob s cílem snížit počet imigrantů z unijních zemí.

Tusk: Dění kolem brexitu by klidně mohl režírovat Hitchcock

Vývoj dění kolem brexitu by mohl režírovat známý režisér napínavých filmů Alfred Hitchcock, míní předseda Evropské rady Donald Tusk. Šéf schůzek premiérů a prezidentů unijních zemí to poznamenal na internetu krátce poté, co britská premiérka Theresa Mayové překvapivě oznámila úmysl uspořádat 8. června v zemi parlamentní volby.

"Nejdřív zemětřesení a pak roste napětí," podotkl někdejší polský premiér Donald Tusk. Diplomaté ostatních zemí EU nyní upravují jím předložený návrh politického rámce vyjednávání z evropské strany tak, aby jej mohl 29. dubna schválit mimořádný unijní summit.

Tuskovo stručné vyjádření na twitteru a jeho další tam umístěná poznámka, že s Mayovou ohledně voleb absolvoval "dobrý" telefonický rozhovor jsou zatím jedinou reakcí EU na rozhodnutí Mayové.

V poledne věc na pravidelném briefingu Evropské komise odmítl komentovat její mluvčí Margaritis Schinas.

Británie na konci minulého měsíce oznámila EU svůj záměr odejít poté, co se loni pro brexit vyslovili v referendu občané země. Nyní se pomalu rozbíhají dvouletá jednání o konkrétní podobě britského vystoupení z bloku.