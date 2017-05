Manchester/Londýn - Ozbrojení policisté budou o víkendu střežit stovky akcí po celé Británii. Posílení bezpečnostních opatření následuje po pondělním bombovém útoku v Manchesteru, uvedla stanice BBC na svém webu. V souvislosti s útokem, který si vyžádal 22 obětí, policie podle BBC vyslýchá 11 lidí. Naposledy, dnes časně ráno, totiž zadržela dva muže ve věku 20 a 22 let poté, co si policisté řízenou explozí uvolnili vstup do domu v Cheetham Hill v Manchesteru. Prohledali také další dvě budovy ve městě.

Kvůli teroristickému útoku v Manchesteru už britská policie zadržela celkem 13 lidí, dva z nich mezitím ale bez obvinění propustila. Ačkoli ohrožení terorismem zůstává na nejvyšším stupni, nemá vláda informace, že by některé z akcí o nadcházejícím víkendu hrozil atentát

Policejní představitelé podle BBC vybízejí lidi k účasti, ale nepolevovali v ostražitosti. Bezpečnostní opatření se posilují například v souvislosti s finále fotbalového poháru ve Wembley v Londýně, na stadionu Hampden Park v Glasgowě a kvůli silničnímu běhu Great Manchester Run.

Úroveň teroristického nebezpečí byla po pondělním atentátu zvýšena na nejvyšší úroveň. Komisař Mark Rowley, který patří k policejním velitelům pověřených bojem proti terorismu, v pátek uvedl, že nastal obrovský pokrok ve vyšetřování sítě podezřelých, stojících za sebevražedným útokem. Vybídl také veřejnost, aby si užila víkendu.

Policie podle něj přezkoumala bezpečnost více než 1300 víkendových akcí po celé zemi a lidé si mají být jisti, že udělala vše pro to, aby je ochránila. Nasazeno má být mnohem více strážců zákona, ať už neozbrojených či ozbrojených.

Asi tisícovku ozbrojených policistů uvolnilo od plnění jiných povinností rozhodnutí nasadit armádu k ochraně klíčových míst, včetně Buckinghamského paláce a parlamentu.