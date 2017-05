Manchester - Britská policie je přesvědčena o tom, že za pondělní teroristický útok v Manchesteru je odpovědná celá skupina lidí. Nyní usilovně pátrá po osobě, která použitou bombu sestavila, a také po dalších komplicích. Informoval o tom šéf manchesterské policie Ian Hopkins.

"Je naprosto jasné, že je to síť, kterou vyšetřujeme," prohlásil činitel v přímém televizním přenosu. Podle webu Manchester Evening News policie je přesvědčena o tom, že pachatel útoku byl pouze "nosičem" a vykonavatelem operace. Nálož byla plná matic a šroubů nebo hřebíků, aby mohla co nejvíce uškodit lidem v omezeném prostoru.

Pomocí bezpečnostních kamer v oblasti koncertní haly a v ulicích se nyní snaží vyšetřovatelé zjistit, s kým se útočník sešel před atentátem. Pravděpodobně bombu převzal těsně před spácháním hrůzného činu. V centru Manchesteru dnes policie provedla další prohlídku domu.

Podle agentury AP otec muže, který byl britskými úřady označen za vysoce pravděpodobného pachatele útoku, tvrdí, že jeho syn Salman Abedi je nevinný. Řekl, že se synem mluvil před pěti dny, že mu řekl, že se chystal na cestu do Saúdské Arábie a že mu jeho hlas zněl "normálně". "Nevěříme v zabíjení nevinných lidí. To nejsme my," sdělil agentuře Ramadán Abádí telefonicky z Tripolisu

Bývalý libyjský bezpečnostní zdroj ale AP řekl, že otec Ramadán Abádí byl údajně členem salafistické povstalecké skupiny v Libyi, která se opírala o teroristickou síť Al-Káida.

V důsledku vyhlášení nejvyššího, tedy kritického stupně teroristického ohrožení v Británii, hlídkují nyní příslušníci bezpečnostních sil u většiny významných budov v zemi, včetně parlamentu v Londýně.

Tři muže policie v souvislosti s atentátem zadržela v jižní části Manchesteru. Jeden 23letý muž je ve vazbě již od úterý. Podle BBC jde o Abedinova bratra Ismaila.

Ministryně vnitra Amber Ruddová uvedla, že je nepravděpodobné, že by Abedi jednal na vlastní pěst. Bezpečnostním složkám byl podle ní předpokládaný pachatel atentátu znám, neměly ale důvod ho zatknout.

Ministryně také potvrdila informace médií, že Abedin před časem zřejmě navštívil Libyi, vlast svých rodičů. Její francouzský kolega Gérard Collomb s odvoláním na informace tajných služeb řekl, že byl Abedi zřejmě také v Sýrii. Vyšetřovatelé nyní prověřují, zda byl atentátník napojený na teroristickou organizaci Islámský stát, která se k útoku v Manchesteru - stejně jako k mnoha dalším na Západě - přihlásila.

Podle expertů bylo výbušné zařízení odpálené na koncertě tak důmyslné, že buď musel Abedi absolvovat speciální výcvik v zahraničí, nebo použil bombu sestrojenou technikem, jenž zatím nebyl dopaden.

Ruddovou rozčílilo, že se informace o identitě pravděpodobného pachatele dostaly do médií zřejmě kvůli úniku z amerických tajných služeb. Podle některých britských expertů by měl Londýn s Washingtonem po této zkušenosti sdílet zpravodajské informace s větší ostražitostí.

Nejvyšší stupeň ohrožení terorismem bude podle ministryně vnitra v Británii platit do doby, než skončí "aktivní" část vyšetřování atentátu. Do ulic měst vyrazí tisíce vojáků, kteří budou pomáhat policii. Například v Londýně budou střežit parlament, vládní budovy, velvyslanectví či Buckinghamský palác. Parlament dnes zrušil prohlídky pro veřejnost a konat se nebude ani střídání stráží před Buckinghamským palácem.

V nemocnicích stále zůstává 64 zraněných, dvacet z nich je podle zdravotníků v kritickém stavu. Známa už je identita poloviny z 22 obětí atentátu. Jsou mezi nimi i dívky ve věku osmi, patnácti a osmnácti let a několik rodičů, kteří čekali po skončení koncertu americké zpěvačky Ariany Grandeové na děti ve vstupní hale manchesterské haly. Mezi mrtvými je i polský manželský pár. Jeden Polák je podle ministerstva zahraničí ve Varšavě i mezi zraněnými.

Češi mezi oběťmi a zraněnými nejsou, řekla dnes ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová. Doplnila, že několik českých občanů využilo zvláštní tísňovou linku, která byla zřízena po útoku. Na britské ambasádě v Praze jsou k dispozici kondolenční knihy.

V noci na dnešek se v britských barvách na znamení solidarity rozsvítila nejen Petřínská rozhledna v Praze, ale i mnoho dalších světových památek včetně Braniborské brány v Berlíně či městského úřadu v izraelském Tel Avivu. Naopak pařížská Eiffelova věž či římské Koloseum se v noci ocitly ve tmě. V Německu dnes byly vlajky spuštěny na půl žerdi na všech důležitých spolkových institucích.