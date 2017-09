Londýn - Britská policie pokračuje ve výslechu dvou mužů podezřelých z pátečního teroristického útoku v londýnském metru, který si vyžádal 30 zraněných. Vyšetřovatelé mají k dispozici videozáznam z bezpečnostní kamery, na níž jde muž s nákupní taškou ze supermarketu Lidl asi hodinu a půl před incidentem, upozornilo dnes zpravodajství BBC.

Úřady v sobotu zadržely 18letého a 21letého muže. Mladšího policie dopadla v přístavu Dover, staršího, kterého média označují pod jménem Yahya Faroukh, v západolondýnské čtvrti Hounslow. Podle místních činitelů je mladší patrně iráckého původu - do Británie se údajně přistěhoval v patnácti poté, co přišel o oba rodiče. A starší rovněž do dospělosti vyrůstal v pěstounské péči.

V souvislosti se zadrženými prohledává policie tři adresy západně od Londýna, včetně obchodu s kuřecím masem Aladdins.

Ministryně vnitra Amber Ruddová podle BBC řekla, že policie již ve vyšetřování případu hodně pokročila. V reakci na to Británie v neděli snížila stupeň rizika teroristického útoku na druhý nejvyšší. Podle Ruddové mají ale její spoluobčané nadále být ve střehu.