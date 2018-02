Londýn - Aféra kontaktů vůdce britských labouristů Jeremyho Corbyna s československou tajnou policií má i dnes prominentní místo na stránkách britského tisku. Deník The Sun označil tvrzení "bývalého sovětského špiona" Jana Sarkocyho o Corbynových vazbách na StB za šokující, deník The Daily Telegraph otiskl informace o skandálu na první straně.

The Sun publikoval komentář bývalého šéfa britské rozvědky MI6 Richarda Dearlovea, podle něhož byl Corbyn buď "neuvěřitelně naivní", nebo přesně věděl, co se děje. "Přístup komunistů ke Corbynovi byl 'klasickou kultivací' typickou pro způsob, jakým (tajné služby) v sovětském bloku fungovaly," uvedl Dearlove.

"Pravé dokumenty ukazují, že (Corbyn) byl osloven a že jeho případ pokračoval, a to v době, kdy velmi nepřátelský český režim pronásledoval disidenty. Nezaměřili by se na něj, pokud by nevěřili, že je je to komunistický sympatizant," konstatoval bývalý šéf MI6. Upozornil zároveň, že československé špiony využívala sovětská KGB jako "předvoj".

Britské listy přetiskují vyjádření ředitelky českého Archivu bezpečnostních složek Světlany Ptáčníkové, podle níž jsou Sarkocyho výroky v rozporu s dochovanými materiály. Odkazují i na páteční Corbynovo prohlášení, že placeným agentem StB nebyl, stejně jako na slova mluvčího labouristů o tom, že Sarkocyho prohlášení jsou lživá a sám bývalý příslušník StB je nevěrohodný.

Deníky připomínají, že Sarkocy byl v květnu 1989 z Británie vyhoštěn spolu se třemi dalšími diplomaty. Československý špion, jemuž tehdy bylo 35 let, prý tehdy navazoval styky s britskými levicovými aktivisty. The Sun cituje slova Paula Andersona, který se tehdy se Sarkocym několikrát setkal. Agent StB prý působil uhlazeným dojmem. "Okamžitě jste věděli, s kým máte tu čest, i když vypadal stydlivě a špiona byste v něm nečekali," řekl Anderson.

Podle listu The Daily Mail se Sarkocy zaměřil na Corbyna v naději, že se dostane k informacím o britských tajných službách MI5 a MI6 a o americkém jaderném programu. Corbyn mu rovněž pomohl budovat další kontakty.

The Daily Mail napsal, že Corbyn předloni v červenci besedoval v londýnském parlamentu se dvěma kubánskými špiony, přestože byl varován, že jsou hrozbou pro britskou národní bezpečnost. René González a Gerardo Hernández byli v roce 2001 v USA odsouzeni za pokusy proniknout do amerických vojenských zařízení. Propuštěni byli v letech 2011 a 2014.