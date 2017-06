Brno - Průřez své víc než dvacetileté tvorby představila dnes večer na brněnském výstavišti britská kapela Placebo. Zahrála víc než dvě desítky skladeb. V Brně se představila po desetileté pauze v rámci turné ke 20. výročí svého vzniku, které oslavila loni.

Hvězdy kytarové scény začaly hrát už před osmou hodinou večerní, tedy zhruba o půl hodinu dříve, než pořadatelé avizovali. Řada diváků se proto do pavilonu G1 trousila během koncertu.

Placebo otevřeli show připomínkou svého druhého alba Without You I´m Nothing. Zazněla například skladba Pure Morning. Hned poté ovšem kapela vedená zpěvákem a kytaristou Brianem Molkoem přednesla titulní skladbu ze svého zatím posledního alba Loud Like Love.

Starší a nové písně se střídaly stejně jako Molko měnil svoje kytary. Publikum aplaudovalo novým i starším skladbám, z těch novějších zazněla například Too Many Friends. Při skladbě Without You I´m Nothing kapela vzpomněla na nedávno zesnulého zpěváka Davida Bowieho, který pro singlovou verzi písně nazpíval doprovodné vokály.

Placebo vydrželi na pódiu přes dvě hodiny. Spokojení posluchači, kteří ale pavilon nevyprodali, se dočkali v závěru hitu The Bitter End a na samotném konci přídavků slavné coververze skladby zpěvačky Kate Bushové Running Up That Hill.

Placebo se do Brna vrátili po deseti letech, loni zahráli v Praze. Kapela loni pod názvem A Place For Us To Dream vydala kompilaci toho nejlepšího ze své tvorby. Celkem dosud celosvětově prodala víc než 11 milionů svých nahrávek.

Brněnská nabídka koncertů je letos pestrá. Na výstavišti už zahrála rocková kapela Kiss, v DRFG Areně se představili Europe. Ve středu 20. září v Brně zahraje jazzmanka Diana Krallová.