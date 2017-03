St. John's (Kanada) - Britská cestovní kancelář Blue Marble Private, která se specializuje na nevšední turistické zážitky, chystá výlety k Titaniku. Její první cesta k nejslavnějšímu vraku lodi pro rok 2018 už je obsazena, i když cena vychází v přepočtu na 2,6 milionu Kč na osobu. Zájemci ale nemusejí věšet hlavu - další cestu firma chystá na léto 2019.

"Vrak Titaniku vidělo mnohem méně lidí, než kolik jich bylo ve vesmíru nebo vystoupilo na Mount Everest," píše Blue Marble Private na svých internetových stránkách. Kromě Američana Roberta Ballarda, který vrak Titaniku v roce 1985 objevil, a řady dalších vědců ho vidělo i několik podmořských turistů. V minulosti uspořádala podobné cesty firma Deep Ocean Expeditions, která tak učinila naposledy v roce 2012.

Příští rok vypraví britská Blue Marble Private speciální ponorku s maximálně devíti lidmi, která se v Atlantiku ponoří do hloubky 3,8 kilometru. Vrak Titaniku leží asi 600 kilometrů od pobřeží kanadské provincie Newfoundland, kde se loď potopila po nárazu do ledovce v dubnu 1912, čtyři dny poté, co se vydala na plavbu z anglického Southamptonu do New Yorku. Ve vlnách oceánu zemřelo tehdy přes 1500 osob, více než dvě třetiny lidí na palubě.

Zájemci o exotickou výpravu k vraku kdysi 270 metrů dlouhé lodi by si měli ale pospíšit. Podle vědců se vrak v hlubinách oceánu nezadržitelně rozkládá kvůli mikroflóře, slané vodě a korozi.

Ti, kdo mají strach potopit se do tak velké hloubky pod hladinu moře, budou moci možná už příští rok navštívit v provincii S'-čchuan ve střední Číně repliku Titaniku. Ta bude ukotvena v tamní umělé nádrži na řece Čchi-ťiang a má být až na jednu výjimku (systém wifi) věrnou kopií zaoceánského parníku, který se potopil před 105 lety na své první plavbě. Na lodi bude jídelna, divadlo, luxusní kabiny i bazén a návštěvníci na ní budou moci i přespat.

Vstupenky na čínskou repliku jsou podstatně levnější než cesta ponorkou k vraku Titaniku, vyjdou v přepočtu zhruba na 11.000 korun za noc. A ač přesné datum dokončení repliky není zatím jisté, objednávky na vstupenky přicházejí už od roku 2005.