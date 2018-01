Londýn - Britové jsou ve své většině nakloněni uspořádání druhého referenda o brexitu, tedy o odchodu země z Evropské unie. Vyplývá to z průzkumu, o kterém dnes na svém webu informoval list The Guardian. Předmětem hlasování by měla konečná dohoda s EU o podmínkách brexitu, výsledek by však podle průzkumu byl těžko předvídatelný, tak těsný zůstává rozdíl mezi oběma tábory.

Zájem o hlasování podle průzkumu agentury ICM stoupá spolu s tím, jak se vyjednání s EU o brexitu blíží do finále: 47 procent Britů by si přálo mít konečné slovo o brexitu, až budou jasné podmínky odchodu Spojeného království z EU, naopak 34 procent dotázaných bylo proti tomu, aby se otázka znovu otevírala.

Pokud se vyloučí přibližně pětina nerozhodnutých, pak stoupenci druhého referenda vedou v poměru 58 ku 42 procentům, poznamenal deník s tím, že jde o jasný rozdíl 16 procentních bodů. Zvýšená podpora pocházela od obou stran sporu - další referendum o konečné dohodě by si přála čtvrtina voličů, kteří hlasovali pro brexit.

K dalším klíčovým poznatkům z průzkumu The Guardian zařadil stoupající obavy z dopadů brexitu: 43 procent si dělá starosti ohledně negativních dopadů brexitu na britskou ekonomiku, těsná většina věří, že bude mít neblahý dopad i na "britský způsob života".

Voliči opozičních labouristů si více rozmýšlejí své postoje: devět procent z těch, kteří byli pro odchod, by v unii raději setrvali. Zesílilo však demografické rozdělení společnosti: mezi mladými voliči o 17 procentních bodů zesílila podpora pro setrvání v unii, naopak lidé starší 65 let jsou ještě více rozhodnutí pro odchod. Zvětšuje se i geografická propast v názorech: voliči ve Skotsku by více než dříve hlasovali pro unii, zatímco ve Walesu a části Anglie setrvává podpora pro brexit.

"Důsledky opakovaného hlasování je těžké předvídat, protože země stále zůstává rozpolcená, s příznaky utužování pozic v obou táborech," poznamenal deník. Podle průzkumu, podniknutém v půli ledna, by v opakovaném referendu 51 procent hlasovalo pro setrvání v unii, 49 procent pro odchod. To je však těsnější rozdíl než při skutečném referendu v červnu 2016, kdy brexit vyhrál s 52 procenty hlasů.

The Guardian připomněl, že předchozí průzkumy svědčily o omezenější podpoře pro druhé referendum.

List Daily Mirror zhruba před dvěma týdny zveřejnil průzkum společnosti ComRes, podle kterého si většina Britů nepřála případné další referendum o členství Británie v EU. Pokud by se však konalo, těsná většina by hlasovala pro setrvání v unii. Deník si průzkum nechal zadat poté, co bývalý předseda protievropské Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) Nigel Farage v televizním rozhovoru překvapivě nadnesl možnost konání nového referenda.