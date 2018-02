Londýn - Rozzlobené reakce britských politiků i běžných občanů dnes vyvolala kritika amerického prezidenta Donalda Trumpa na adresu veřejného systému zdravotní péče ve Spojeném království. Podle šéfa Bílého domu britská Národní zdravotní služba (NHS) "bankrotuje a nefunguje". Ministr zdravotnictví ve vládě premiérky Theresy Mayové Jeremy Hunt americkému prezidentovi s odkazem na situaci v USA odvětil, že nikdo nechce žít "v systému, kde 28 milionů lidí nemá pojištění".

"Demokraté prosazují všeobecnou zdravotní péči, zatímco ve Spojeném království pochodují tisíce lidí, protože jejich (všeobecný) systém bankrotuje a nefunguje," uvedl Trump na twitteru. "Demokrati chtějí výrazně zvýšit daně kvůli opravdu špatné a neosobní zdravotnické péči. Ne, díky!" dodal americký prezident.

Jeho komentář vyvolal mezi Brity, kteří si podle agentury Reuters svého zdravotnického systému cení, pobouření. Zdravotnictví je častým tématem předvolebního boje v Británii, bylo také jedním z dominantních témat kampaně před referendem o odchodu Británie z Evropské unie v roce 2016. Například předseda protievropské Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) Nigel Farage sliboval, že 350 milionů liber, jimiž země přispívá do unijní pokladny, může být využito právě na podporu britského zdravotnictví.

Na twitteru se dnes objevilo množství příspěvků, v nichž Britové svůj zdravotnický systém obhajují. Řada z nich také upozorňovala, že nedělní pochod, o kterém americký prezident hovořil, zorganizovaly skupiny, které požadují po vládě premiérky Mayové navýšení investic do veřejného zdravotnického systému, nikoliv naopak. Pochodu se podle organizátorů zúčastnilo 60.000 lidí.

Proti Trumpovu tweetu se ohradil i britský ministr zdravotnictví Jeremy Hunt, proti kterému byla nedělní demonstrace v Londýně namířena především. "S tvrzeními, která padla na pochodu, mohu nesouhlasit, ale ANI JEDEN z nich (lidí na demonstraci) nechce žít v systému, kde 28 milionů lidí nemá pojištění. NHS stojí před výzvami, ale jsem hrdý, že pocházím ze země, která vymyslela všeobecné (zdravotní) pojištění - kde se každému dostane péče bez ohledu na jeho účet v bance," uvedl Hunt.

K ministrovi se později přidal i předseda opoziční Labouristické strany Jeremy Corbyn. "Špatně. Lidé pochodovali, protože milujeme svou NHS a nelíbí se nám, co s ní konzervativci dělají. Zdravotní péče je lidské právo," uvedl.

Podle Světové banky Británie utrácí na zdravotní péči 9,1 procenta HDP, zatímco Spojené státy 17,1 procenta. Střední délka života v Británii je 81,6 roku, tedy zhruba o tři roky více než v USA, poznamenal Reuters.

V poslední době britské zdravotnictví ale bojuje například s nedostatkem zdravotních sester. Řada těch, které pocházely ze zemí Evropské unie, se v souvislosti s předloňským rozhodnutím Britů opustit blok vrátila do vlasti.

Trumpův komentář se na twitteru objevil jen dva týdny poté, co prezident naznačil, že by se mohl omluvit za sdílení protimuslimských příspěvků, které na internet původně umístila místopředsedkyně britského krajně pravicového uskupení Britain First (Británie na prvním místě). Mayová sdílení těchto příspěvků kritizovala, Trump ji za to posléze pokáral.