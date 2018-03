Moskva/Londýn - Británie trvá na ultimátu, aby Rusko do dnešní půlnoci vysvětlilo, jak se do země dostala armádní nervová látka Novičok, která podle Londýna otrávila bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru. Řekl to dnes britský ministr zahraničí Boris Johnson, který zároveň poděkoval spojencům, kteří vyjádřili Londýnu solidaritu v případu. Útok z jihoanglického Salisbury dnes odsoudily USA, Francie, Německo či NATO. Rusko odmítlo na ultimátum reagovat a pohrozilo, že případné britské sankce nezůstanou bez odpovědi. Ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že Londýn Moskvě odmítl poskytnou přístup k informacím o Skripalově kauze.

Británie podle ministra Johnsona od ultimáta, které dala Rusům v pondělí Theresa Mayová, neustoupí. Premiérka Moskvu vyzvala, aby do dnešní půlnoci podala vysvětlení, jak se nervová látka vyvinutá sovětskou armádou dostala do Británie, jinak bude Londýn čin považovat za "nezákonné užití síly ruským státem proti Spojenému království".

Pokud Rusko věc do půlnoci nevysvětlí, "oznámíme reakci Spojeného království a ta přijde zítra (ve středu)," řekl dnes Johnson, který zároveň poděkoval Francii, Německu či USA za podporu v případu.

Mluvčí britské vlády uvedl, že se ve středu sejde Národní bezpečnostní rada, na které její členové zváží reakci na Skripalův případ. Podle britských médií by jí mohlo být vykázání ruských diplomatů z Británie či sankce vůči ruským oligarchům. Ruské ministerstvo zahraničí upozornilo, že jakékoli vyhrožování sankcemi vůči Moskvě nezůstane bez odpovědi.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov už dříve oznámil, že Moskva nehodlá reagovat na ultimativní žádost Londýna o vysvětlení. Rusko podle něj požádalo o možnost analyzovat látku použitou při útoku na Skripala. "Na naše absolutně zákonné požadavky jsme ale dostali negativní odpověď, odmítli nás," prohlásil a zopakoval dřívější ruská tvrzení, že Moskva ke kauze Skripala a jeho dcery nemá žádný vztah.

Americký ministr zahraničí Rex Tillerson, kterého podle dnešního Trumpova oznámení nahradí ve funkci Mike Pompeo, už v pondělí uvedl, že za otrávení Skripala je "pravděpodobně zodpovědné" Rusko. Prezident Donald Trump ale dnes řekl, že Rusko či kohokoli jiného odsoudí, až USA dostanou bližší informace o Skripalově případu - a budou-li s nimi souhlasit. S Mayovou má šéf Bílého domu mluvit ještě dnes.

Francouzské ministerstvo zahraničí dnes útok na Sergeje a Juliji Skripalovi označilo za "naprosto nepřijatelný". Pokud by se prokázalo, že za ním stojí Rusko, byl by to podle šéfa německé diplomacie Sigmara Gabriela velmi vážný incident. Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis v Bruselu uvedl, že Británie může v kauze počítat se solidaritou EU. Použití nervové látky při útoku na civilisty odsoudila také Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW).

Nervově paralytickou látku Novičok (Nováček) označovanou svého času za nejmocnější chemickou zbraň světa podle Kommersantu vyvinuli pracovníci ruského Státního vědecko-výzkumného ústavu organické chemie a technologie (GNIIOChT) koncem 80. let minulého století. Dostali za ni prý Leninovu cenu, jedno z nejvyšších sovětských státních vyznamenání.

Ruská agentura Interfax dnes s odvoláním na Vila Mirzajanova, jednoho z hlavních tvůrců nervové látky Novičok, uvedla, že Skripal ani jeho dcera Julija nemají po otravě ani při těch nejpříznivějších okolnostech šanci plně se uzdravit. Oba jsou po útoku ze 4. března v kritickém stavu v nemocnici. Mirzajanov, který podle ruských médií emigroval do USA, podle Interfaxu tvrdí, že látku Novičok nemohla použít jiná země než Rusko, protože složení substance bylo tajné.

Britská ministryně vnitra Amber Ruddová dnes uvedla, že policie prověří po útoku na Skripala úmrtí několika dalších lidí v Británii, u kterých panuje podezření, že by za ně mohlo být zodpovědné Rusko. Mohlo by jít o případy úmrtí někdejšího ruského agenta Alexandra Litviněnka, nevyjasněnou smrt jednoho z nejbohatších ruských podnikatelů Borise Berezovského či předpokládanou otrava ruského podnikatele Alexandra Perepiličného.