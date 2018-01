Londýn - Většina Britů si nepřeje případné další referendum o členství Británie v Evropské unii. Vyplývá to z průzkumu společnosti ComRes pro dnešní vydání deníku Daily Mirror, který si nechal průzkum zadat poté, co bývalý předseda protievropské Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) Nigel Farage v televizním rozhovoru překvapivě nadnesl možnost konání nového referenda. Pokud by se druhé referendum konalo, těsná většina lidí by se podle průzkumu vyslovila pro setrvání Británie v EU.

Británii a Evropu předloni v červnu šokovaly výsledky referenda, v němž se 52 procent občanů vyslovilo pro odchod země z EU. Mnoho Britů je však zaskočeno složitostí odchodu a znejistěno možnými ekonomickými dopady brexitu. Protiunijní tábor se zase obává příliš "měkkého" brexitu, jenž by zachoval některé zásadní vazby na EU.

Nigel Farage, jenž byl jednou z hlavních tváří kampaně za odchod země z EU, ve čtvrtečním rozhovoru s televizní stanicí Channel Five prozradil, že se zaobírá myšlenkou druhého referenda. V něm by se podle něj občané jasněji vyslovili pro brexit, a smetli by tak ze stolu pochybnosti, zda šlo o správné rozhodnutí. "Myslím, že kdybychom měli druhé referendum o členství v EU, sprovodili bychom to ze světa na generaci," poznamenal Farage.

Jeho úvahy o druhém referendu však odmítá 51 procent Britů, píše dnes Daily Mirror. Pokud by však Britové k referendu museli, výsledky by patrně byly zcela v rozporu s Farageovými představami. Jedenapadesát procent občanů by se totiž podle průzkumu vyslovilo pro setrvání v EU, zatímco pro brexit by hlasovalo jen 43 procent. Šest procent je nerozhodných.

Volání po vypsání druhého referenda se častěji ozývá z tábora proevropsky smýšlejících britských politiků, kteří věří, že Britové by tentokrát byli lépe informovaní, hlasovali by s větším rozmyslem a nakonec by se vyslovili pro zachování členství v EU.