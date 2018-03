Londýn/New York - Británie v reakci na případ otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery vypoví 23 ruských diplomatů, které úřady identifikovaly jako nedeklarované pracovníky tajných služeb. Na opuštění země mají týden. Oznámila to premiérka Theresa Mayová s tím, že jde o největší počet vypovězených diplomatů za posledních více než 30 let. Rusko podle Mayové může za pokus o vraždu Sergeje a Julije Skripalových. Moskva obvinění odmítá, vláda zatím ale oficiálně nereagovala. Ruské velvyslanectví v Londýně vypovězení diplomatů označilo za nepřijatelné, neodůvodněné a neprozíravé. Skripalovou kauzou se dnes bude zabývat i Rada bezpečnosti OSN.

Kromě vypovězení diplomatů Británie zruší také plánované schůzky s Rusy na nejvyšší úrovni včetně pozvání ministra zahraničí Sergeje Lavrova, informovala Mayová. Členové vlády ani královské rodiny také nepojedou na mistrovství světa ve fotbale, které se bude v Rusku konat v létě. Další oznámená opatření vůči Rusku se týkají možného zmrazení ruských státních aktiv a posílení možností uvalovat sankce za porušování lidských práv.

Londýn se v souvislosti s kauzou zabývá také svou energetickou bezpečností a po zemním plynu se podle Mayové poohlédne i jinde než v Rusku.

"Je tragické, že se prezident Putin rozhodl jednat tímto způsobem," uvedla Mayová. Zároveň zdůraznila, že není v britském národním zájmu zcela přerušit dialog s Ruskem. Poděkovala také spojencům za podporu.

K opatřením se Británie podle Mayové uchýlila proto, že Rusko na žádost o vysvětlení, jak se do země dostala látka Novičok, která podle Mayové otrávila Skripala a jeho dceru Juliji, neposkytlo žádné "důvěryhodné vysvětlení" a projevilo naprosté pohrdání. To podle ní znamená, že má Rusko útok na svědomí, a dopustilo se tak "nezákonného užití síly" proti Spojenému království.

Britské ministerstvo zahraničí po proslovu Mayové vydalo doporučení svým občanům, aby se při cestách do Ruska zdrželi politických komentářů a aby si byli vědomi, že v zemi mohou panovat protibritské nálady.

Ruské velvyslanectví v Londýně dnes označilo vyhoštění diplomatů z Británie za nepřijatelné, neodůvodněné a neprozíravé. Odpovědnost za zhoršení vzájemných vztahů má podle něj Londýn. Krok Británie komentovala na facebooku i mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Pozastavila se nad tím, že Mayová údajně v projevu hodnotila, zda je ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov hoden svého úřadu. Podle agentury Reuters není jasné, v jaké pasáži projevu takový výrok zazněl. Zacharovová rovněž napsala, že pozvání, které Mayová zrušila, Lavrov vůbec nepřijal.

Rusko už v úterý odmítlo na britské ultimátum reagovat a pohrozilo, že případné britské sankce nezůstanou bez odpovědi. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes ráno odmítl, že by Moskva s útokem na Skripalovi mělo co do činění. Ministr zahraničí Sergej Lavrov v úterý uvedl, že Londýn Moskvě odmítl poskytnout přístup k informacím o Skripalově kauze.

O situaci kolem Skripalovy kauzy bude dnes jednat na mimořádném zasedání Rada bezpečnosti OSN, ve čtvrtek bude kvůli kauze zasedat i Severoatlantická rada. Země NATO dnes vyzvaly Rusko, aby odpovědělo na všechny otázky, které Británie má. Britům spojenci nabídli podporu při dalším vyšetřování incidentu. Případ Sergeje Skripala a jeho dcery by se mohl příští týden podle předsedy Evropské rady Donalda Tuska dostat i mezi témata summitu EU.