Manchester/Londýn - Británie dnes snížila stupeň teroristického ohrožení, a to z nejvyššího "kritického", představujícího bezprostřední nebezpečí, na "závažný", který považuje hrozbu útoku za velmi pravděpodobnou. Oznámila to premiérka Therese Mayová po svém návratu ze summitu G7 a po dopoledním zasedání vládního výboru pro mimořádné situace COBRA.

Podle ní umožnila snížit stupeň teroristického ohrožení dosavadní policejní činnost. Ozbrojené vojenské hlídky se mají z ulic stáhnout po pondělní půlnoci, upozornila Mayová.

Vysoce postavený činitel protiteroristického odboru policie Mark Rowley k tomu dodal, že se v rámci vyšetřování očekává další zatýkání a zátahy. Policie nyní vyslýchá celkem 11 lidí. Naposledy dnes časně ráno zadržela dva muže ve věku 20 a 22 let poté, co si policisté řízenou explozí uvolnili vstup do domu v Cheetham Hill v Manchesteru. Prohledali také další dvě budovy ve městě.

O několik hodin později policie evakuovala část čtvrti Moss Side na jihu Manchesteru, kde se na místo dostavil tým pyrotechniků. Sama policie uvedla, že evakuace souvisí s prohledáváním budovy ve čtvrti.

Podle Rowleyho si vyšetřovatelé udělali již lepší představu o tom, jak byla bomba použitá sebevražedným atentátníkem připravena.

Šéf manchesterské policie Ian Hopkins upozornil, že dnešní snížení stupně ohrožení terorismem v Británii neznamená, že práce bezpečnostních složek polevuje. Prostředky vynaložené na vyšetření případu a na zajištění bezpečnosti občanů zůstávají podle něho stejné.

Ozbrojení policisté nyní o víkendu střeží stovky akcí po celé Británii. Policejní představitelé vybídli lidi k účasti, ale aby nepolevovali v ostražitosti. Bezpečnostní opatření se posílila například v souvislosti s finále fotbalového poháru ve Wembley v Londýně, na stadionu Hampden Park v Glasgowě a kvůli silničnímu běhu Great Manchester Run.