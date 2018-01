Londýn - Za další posílení bezpečnostních opatření v oblasti severofrancouzského města Calais, která chrání britské území mimo jiné před ilegální imigrací, Británie zaplatí Francii 44,5 milionu liber (1,3 miliardy korun). Finanční podpora je součástí širší dohody o správě společné hranice, kterou podepsali ve vojenské akademii v Sandhurstu nedaleko Londýna ministři vnitra obou zemí. Učinili tak v přítomnosti britské premiérky Theresy Mayové a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Ten řekl, že smlouva zlepší správu společné hranice a umožní se humánnějším způsobem vypořádat s migračním problémem.

"Tyto peníze budou muset být použity na zlepšení bezpečnosti na hranici," uvedl mluvčí britské vlády ještě před podpisem dohody. Prostředky by se měly vynaložit na oplocení, kamerové systémy a infračervenou detekční technologii. Ačkoli kvůli brexitu, tedy britskému odchodu z Evropské unie, se Británie a Francie vydají různými cestami, chtějí podle britského mluvčího nadále úzce spolupracovat, mimo jiné v bezpečnostních otázkách.

V Sandhurstu se dnes uskutečnil britsko-francouzský summit, při kterém se Mayová s Macronem věnovali především otázkám migrace. Kromě hraniční kontroly se spolupráce obou zemí rozšíří i v oblasti tajných služeb.

Macron po podpisu dohody řekl, že se zkrátí čas potřebný pro vyřizování případů migrantů, kteří se shromažďují v severofrancouzském přístavu Calais v naději, že se dostanou do Británie. Macron vyjádřil přání, aby Británie přijala více migrantů z Calais - zejména nezletilých bez doprovodu, ale Británie se - alespoň veřejně - k žádnému podobnému kroku zatím nezavázala. Macron, podle kterého je současná situace v Calais neuspokojivá, řekl, že otázka kontroly hranic "je společnou výzvou" a stejně tak společný bude úspěch.

Před svým loňským zvolením Macron sliboval, že pokud se stane prezidentem, změní francouzsko-britskou dohodu z roku 2003, která posunula britské hraniční kontroly na francouzskou stranu Lamanšského průlivu.

Britská premiérka a francouzský prezident dnes oznámili i posílení vojenské spolupráce. Londýn například podle AP slíbil vyslat tři vrtulníky a desítky vojáků do saharské Afriky, kde Francouzi bojují s islámskými radikály. Paříž by na oplátku měla posílit britské jednotky v Estonsku.

Mayová informovala, že Francie zapůjčí na výstavu do Británie slavnou tapiserii z Bayeux, která znázorňuje mimo jiné slavnou bitvu u Hastingsu.

Do oblasti severofrancouzského města Calais přišli v posledních několika letech tisíce migrantů, kteří se odsud snažili dostat do Británie. U přístavního města dokonce vzniklo provizorní tábořiště, takzvaná Džungle, kde žilo až 8000 lidí. Na konci roku 2016 jej francouzské úřady zlikvidovaly a v úterý Macron slíbil, že jeho vláda nedopustí, aby tábořiště bylo obnoveno. V současnosti se podle odhadů na různých místech v okolí Calais zdržuje asi sedm stovek migrantů, kteří se chtějí dostat přes Lamanšský průliv do Británie.

Britská vláda podle svých údajů v posledních letech na bezpečnostní opatření v oblasti Calais vydala více než 100 milionů liber (2,9 miliardy korun). V roce 2015 britské úřady zaznamenaly 80.000 pokusů o ilegální překročení hranice s Francií, v minulém roce to bylo už jen 30.000.