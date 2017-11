Londýn - Británie směřuje k nejdelšímu propadu životní úrovně od začátku měření v 50. letech minulého století. Příjmy britských domácností mají dokonce postupně klesat ještě déle, i když ne tak prudce, jako po poslední finanční krizi. Vyplývá to z analýzy britského výzkumného střediska Resolution Foundation, o níž informuje list The Independent.

Propad příjmů má nepřetržitě trvat bez jednoho čtvrtletí celých pět let - od roku 2015 do roku 2020. Nejslabší třetina domácností přijde do konce funkčního období parlamentu (v roce 2022) o zhruba 715 liber (20.400 Kč) ročně, zatímco nejbohatší třetina vydělá navíc v průměru o 185 liber (5300 Kč). Zvýší se tak i nerovnost mezi občany.

Podle šéfa výzkumného střediska Torstena Bella se odhaduje, že britské domácnosti jsou teprve "v rané fázi nejdelšího období nepřetržitého poklesu disponibilních příjmů za více než 60 let - delšího než po finanční krizi".

V roce 2022 bude britské hospodářství o 42 miliard liber (1,2 bilionu Kč) menší, než se původně očekávalo. Může za to slabý ekonomický růst v nadcházejících letech. Ministr financí Philip Hammond ve středu při představování nových rozpočtových opatření při této příležitosti také oznámil, že vláda vynaloží na podporu ekonomiky 25 miliard liber (714 miliard Kč).