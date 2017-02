Crans Montana (Švýcarsko) - Italská lyžařka Federica Brignoneová vyhrála kombinační závod na Světovém poháru v Crans Montaně. Čtvrtý triumf v kariéře vybojovala s více než sekundovým náskokem před Ilkou Štuhecovou ze Slovinska a Michaelou Kirchgasserovou z Rakouska, která navázala na bronz z této disciplíny z nedávného mistrovství světa. První tři body v sezoně vybojovala Kateřina Pauláthová za 28. místo, Pavla Klicnarová byla 31., poslední z klasifikovaných závodnic.

Závod poznamenala absence amerických hvězd. Téměř kompletní tým USA včetně vedoucí lyžařky seriálu Mikaely Shiffrinové se totiž rozhodl odstoupit kvůli obavám o bezpečnost. Vyvolaly je události z úvodu závodu, kdy první tři závodnice včetně Štuhecové nezvládly složité místo v horní části sjezdovky.

Po těžkém pádu Denise Feierabendové jury závod zastavila. "My ostatní jsme čekaly nahoře a klepaly se. Byla jsem snad v největším stresu v životě. To jsem nezažila, bylo mi až do breku," uvedla Pauláthová v tiskové zprávě.

Rozhodčí poté trať zkrátili a jelo se nanovo, ale už bez zraněné Švýcarky a Američanek. "Snížit start bylo rozumné, nicméně si myslím, že to moc nezmění. Sníh je příliš měkký. Není to bezpečné, nejedu," napsala hvězdná sjezdařka Lindsey Vonnová na twitteru. Následně se odhlásily i její krajanky - čerstvě trojnásobná mistryně světa ve slalomu Shiffrinová a Laurenne Rossová.

Pauláthová byla po úvodní části závodu na 40. místě se ztrátou 4,1 vteřiny. "Jenom jsem to odbrzdila, abych se dostala ve zdraví do cíle, a dole se deset minut klepala," líčila česká lyžařka.

Sjezdařská mistryně světa Štuhecová se nejprve v kritické pasáži úvodního super-G nevešla do branky, ale na opakovanou jízdu se dokázala zkoncentrovat a zajela jasně nejrychlejší čas. Bývalá vicemistryně světa v obřím slalomu Brignoneová jí ale znemožnila zopakovat triumf z dosud jediné kombinace v sezoně ve Val d'Isere a z druhého místa půlsekundovou ztrátu ve slalomu s přehledem smazala.

"Slalom pak nasolili, to už se dalo jet. Pár holek sjezdařek specialistek ale do něj nešlo. Dala jsem proto přednost taktice a jistotě," uvedla Pauláthová.

Nejrychlejší slalomářkou byla čerstvá světová šampionka v kombinaci Wendy Holdenerová, ale tentokrát jí to stačilo jen na čtvrté místo. Její krajanka a stříbrná medailistka ze Svatého Mořice Michelle Gisinová nedokončila superobří slalom.

V neděli se v Crans Montaně uskuteční třetí a zároveň poslední kombinace sezony. "Já jsem ráda za body, mám něco splněno a v neděli už budu závodit zase naplno," prohlásila Pauláthová, pro kterou tím sezona SP zřejmě skončí. "Amerika je velmi nejistá a drahá. Zato bych se mohla vydat v březnu na finále Evropského poháru do Innichenu, tam bych chtěla," dodala.

Závod SP v sjezdovém lyžování v Crans Montaně (Švýcarsko):

Ženy - kombinace:

1. Brignoneová (It.) 1:56,09 (super-G 1:11,02 + slalom 45,07), 2. Štuhecová (Slovin.) -1,01 (1:10,50+46,60), 3. Kirchgasserová (Rak.) -1,16 (1:11,19+46,06), 4. Holdenerová (Švýc.) -1,48 (1:12,95+44,62), 5. Ferková (Slovin.) -1,93 (1:11,71+46,31), 6. Gagnonová (Kan.) -2,06 (1:11,64+46,51), 7. Brunnerová (Rak.) -2,17 (1:12,64+45,62), 8. Dürrová (Něm.) -2,18 (1:13,38+44,89), 9. Curtoniová -2,22 (1:11,77+46,54), 10. Sosiová (obě It.) -2,36 (1:13,13+45,32), ...28. Pauláthová -6,81 (1:14,60+48,30), 31. Klicnarová (obě ČR) -9,86 (1:14,25+51,70).

Průběžné pořadí kombinace (po 2 závodech): 1. Štuhecová 180, 2. Brignoneová 140, 3. Kirchgasserová 105, 4. Holdenerová 100, 5. Gisinová (Švýc.) 80, 6. Ferková 67, ...43. Pauláthová 3.

Průběžné pořadí SP (po 27 závodech): 1. Shiffrinová (USA) 1203, 2. Gutová (Švýc.) 1023, 3. Štuhecová 865, 4. Goggiaová (It.) 789, 5. Worleyová (Fr.) 712, 6. Weiratherová (Licht.) 590, ...19. Strachová 282, 70. Ledecká 61, 101. Dubovská (všechny ČR) 13, 122. Pauláthová 3.