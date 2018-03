Milán - Krasobruslařka Eliška Březinová podruhé v kariéře postoupila na mistrovství světa do volných jízd. Při pátém startu na této akci si v krátkém programu o více než šest bodů vylepšila osobní rekord z lednového ME a patří jí průběžná 18. příčka. Překvapivě vede domácí Italka Carolina Kostnerová, která v úvodní části soutěže nechala o 76 setin za sebou olympijskou šampionku Alinu Zagitovovou.

Dnes pojede svůj krátký program také sportovní dvojice Anna Dušková s Martinem Bidařem.

Dvaadvacetiletá Březinová i na světovém šampionátu potvrdila, že prožívá životní sezonu. V krátkém programu drobně zaváhala jen při výjezdu z trojitého lutze, kombinaci dvou trojitých toeloopů i dvojitý axel zvládla suverénně.

Získala 58,37 bodu a v pátečních volných jízdách může útočit na vylepšení svého maxima z MS, kterým byla osmnáctá příčka v roce 2014. Od 13. místa ji dělí necelé dva body. "Kdyby mně někdo řekl dneska ráno, že si vylepším osobní rekord o víc jak šest bodů, tak bych mu to asi nevěřila. Ale stalo se tak a já jsem strašně moc ráda," řekla v rozhovoru na svazovém facebooku. Byla ráda, že se jí podařilo předvést všechno, co natrénovala. "Já jsem si to užila od první sekundy toho programu," dodala.

K radosti milánských fanoušků se do vedení dostala jednatřicetiletá Kostnerová, pro kterou je světový šampionát zřejmě loučením s dlouhou kariérou. Díky skvělému programu s čistými skoky včetně těžké kombinace flipu s toeloopem si zhruba o dva body vylepšila osobní rekord z ME a stala se třetí krasobruslařkou v historii, která získala za krátký program přes 80 bodů.

Pomohly jí k tomu také tradičně vysoké známky za programové komponenty, díky nimž dnes předstihla i favorizovanou Zagitovovou. Patnáctiletá Ruska sice neudělala žádnou výraznou chybu, ale nebyla tak suverénní jako na olympijských hrách. I když Kostnerovou v technice porazila o více než bod, celkově na ni zatím ztrácí. Osobní rekord ve volné jízdě má ale o více než 15 bodů vyšší než zkušená Italka, takže zůstává největší favoritkou na zlato.

Průběžně třetí je díky čistému krátkému programu Japonka Satoko Mijaharaová. Vicemistryně světa z roku 2015, která byla na olympijských hrách čtvrtá, ztrácí na Zagitovovou přes pět bodů.

Hrubá chyba při dvojitém axelu srazila na čtvrtou pozici obhájkyni světového stříbra a bronzovou olympijskou medailistku Kaetlyn Osmondovou z Kanady. Na průběžně třetí Mijaharaovou před volnou jízdou ztrácí 1,63 bodu.

Ženy - po krátkém programu: 1. Kostnerová (It.) 80,27, 2. Zagitovová (Rus.) 79,51, 3. Mijaharaová (Jap.) 74,36, 4. Osmondová (Kan.) 72,73, 5. Sotskovová (Rus.) 71,80, 6. Dalemanová (Kan.) 71,61, ...18. Březinová (ČR) 58,37.

18:20 sportovní dvojice - krátký program.