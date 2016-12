Brno - Krasobruslař Michal Březina si při sobotním společném mistrovství Česka, Slovenska, Polska a Maďarska v Katovicích poranil rameno, nečekanou situaci se však snaží brát pozitivně. Tvrdí, že do lednového evropského šampionátu v Ostravě bude stoprocentně fit a nyní si tak díky vynucené pauze může alespoň odpočinout. Po Vánocích se naplno vrátí do tréninku a věří, že se na jeden z vrcholů sezony dobře připraví.

"Komplikace je to jen na pár dní, kdy nemohu moc trénovat. Myslím si, že mi to i pomůže. Odpočinu si a budu čerstvý na přípravu, která bude pokračovat hned po Vánocích," řekl Březina ČTK.

Zranění si přivodil ve volné jízdě, kdy zaváhal při axelu a při pádu se vahou těla opřel o led. "Ramena mám trochu hypermobilní, více než normální lidi. Bohužel se tak stává, že když mám blbý pohyb nebo přepadnu jako na republice, tak rameno nevydrží," přiznal šestadvacetiletý krasobruslař.

Podobné problémy ale Březina neměl poprvé, i proto si rameno sám vrátil zpět a následně vyrazil na vyšetření do nemocnice. "Už to zvládám sám, není to tak složité. Většinou se vrátí samo nebo mu musím trochu pomoct. Jen vyjede z kloubu. Není to tak, že by se něco natáhlo, natrhlo nebo tam byla nějaká fraktura. V ten moment by se musela řešit operace," řekl bronzový medailista z evropského šampionátu v roce 2013.

Teď sice odpočívá doma v Brně, po Vánocích ale odletí zpět do Kalifornie, kde se připravuje pod vedením gruzínského trenéra Rafaela Arutjunjana. Že by zůstal doma až do konce ledna, kdy se ME v Ostravě koná, neuvažoval.

"Trenér by nebyl nadšený, kdybych mu řekl, že chci zůstat měsíc v Česku a trénovat tady sám. I proto, že Rafael se mnou jede na Evropu, tak je nutné, abych se vrátil zpět a přípravu jsme dotáhli do puntíku. A pak se pojede na mistrovství Evropy," plánoval Březina.

Na šampionát v domácím prostředí zatím příliš nemyslí. "Je to závod jako každý jiný. Jede se každý rok a je celkem jedno kde. Ať by to bylo v Ostravě, ve Švédsku nebo někde jinde, tak musím zajet co nejlépe a na to se musím připravovat," podotkl účastník olympijských her ve Vancouveru a v Soči.

"Jen doufám, že to nedopadne jako v Bratislavě," přál si Březina, který na posledním ME výborně zvládl krátký program, ale poté hrubě chyboval ve volné jízdě a skončil desátý.