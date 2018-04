Praha - Vystoupení Gorana Bregoviče s jeho kapelou Wedding And Funeral Orchestra a Českým národním symfonickým orchestrem (ČNSO) v pondělí zaplnilo pražskou Lucernu. Známý skladatel a interpret balkánské hudby absolvoval koncert s kytarou vsedě obklopen čtyřmi desítkami hudebníků a sboristů. ČNSO vedl dlouholetý Bregovičův spolupracovník Ognjan Ogi Radivojević a jako sólisté vystoupili houslisté Izraelec Gershon Leizerson, Tunisan Zied Zouari a Srbka Mirjana Neškovićová.

Koncert se uskutečnil v rámci festivalu Prague Proms, který potrvá do července.

Svými staršími písněmi plnými podmanivých rytmů a exotických melodií přivedl Bregović větší část obecenstva do varu, takže se mnozí lidé na místech ke stání pustili do tance. Naopak při orchestrálních pasážích z jeho nového projektu Three Letters from Sarajevo (Tři dopisy ze Sarajeva) nutil posluchače k zamyšlení. Na konci koncertu návštěvníci, z nichž část pocházela z bývalé Jugoslávie, odměnili Bregoviče a jeho hudebníky velkým aplausem.

Ústřední myšlenkou Bregovičovy novinky je spojení tří náboženství přítomných v oblasti bývalé Jugoslávie - křesťanství, islámu a judaismu. Album už skladatel představil v různých zemích Evropy. "Člověk měl potřebu hudby dříve, než pocítil potřebu mít nějaké náboženství nebo národnost. Proto hudba tak usnadňuje porozumění. Ve Třech dopisech ze Sarajeva využívám možnost jako skladatel spojovat na pohled nespojitelné," uvedl na nedělním setkání s novináři Bregović.

Osmašedesátiletý Bregović od šestnácti let vystupoval po sarajevských barech a v roce 1973 stál při vzniku skupiny Bijelo Dugme. Kapela se stala nejúspěšnější rockovou formací v historii bývalé Jugoslávie a jejích desek se prodaly desítky milionů. Od své emigrace v devadesátých letech v důsledku jugoslávské občanské války Bregović žije a tvoří ve Francii. Autorsky čerpá z hudby balkánských Romů, ale i z rocku, punku a elektronické hudby. Věhlas mu přinesla spolupráce s režisérem Emirem Kusturicou.

Koncert s Bregovičem navázal na předchozí spolupráci ČNSO se světoznámými jmény filmové hudby, jako je Ennio Morricone nebo Hans Zimmer. Do Prahy Bregović zavítal poněkolikáté. Před osmi lety vystoupil na prvním ročníku festivalu Praha - Sen letní noci. Poté zahrál v Kongresovém centru i Foru Karlín.

Festival Prague Proms bude pokračovat 19. června programem, v němž ČNSO s hosty uvede dílo Messa di Gloria (Slavnostní mše) italského skladatele Pietra Mascagniho.