Zlín - Jméno Bukarts mohou hokejoví fanoušci vídat v extralize od listopadu 2015. Jeho nositel Roberts na sebe upozornil skvělými výkony v dresu Zlína, kde rychle vyrostl v jednoho z hlavních tahounů. V nadcházející sezoně bude stejné příjmení nosit na dresu další zlínský hráč - jeho mladší bratr Rihards.

A nelze vyloučit, že oba útočníci dostanou prostor v jedné formaci. "To ale není podstatné, abychom hráli v jedné lajně. Hlavní je, abychom hráli oba dobře. Jsme s bráchou rozdílné typy. On je chytřejší a dobře střílí, já zase rychlý," uvedl na dnešní tiskové konferenci jednadvacetiletý Rihards, který je o pět a půl roku mladší než Roberts.

Do Zlína přišel přesto, že měl nabídky z Kontinentální ligy, ale i ze zámoří, kde v juniorské WHL a nižších soutěžích AHL a ECHL strávil poslední čtyři sezony. "Roberts je můj vzor a mentor, mohu se od něj dost naučit. A moc se na to těším. Jsem rád, že s ním mohu být v jednom týmu. Snad budeme přínosem nejenom pro Zlín, ale i pro celé Česko," řekl Rihards Bukarts.

Poprvé v jednom týmu se bratři setkali v květnu na mistrovství světa. "Bylo to pro nás speciální hrát spolu. Rihards je mladý a rychlejší, navíc by nás mohl doplňovat dobře Ralfs. Mohla by to být dobrá sezona a dobrá budoucnost. Jsme mladý tým, ale hladový po úspěchu," uvedl starší z bratrů Roberts s narážkou na to, že ve Zlíně uspěl na zkoušce i obránce Ralfs Freibergs, další lotyšský reprezentant.

Jednání mezi Rihardsem Bukartsem a klubem byla dlouhá. "Mluvili jsme o tom už dávno, ale až na popud Robertse jsem o víkendu dorazil do Zlína a dohodli jsme se," popsala čerstvá posila Beranů.

Roberts připustil, že v Lotyšsku je o českou nejvyšší soutěž zájem. "Má tam dobré jméno, na mistrovství světa se mě hodně spoluhráčů ptalo na Česko i na Zlín," řekl Roberts Bukarts, nejproduktivnější hráč Zlína v základní části uplynulé sezony a shodně s 19 brankami také nejlepší týmový střelec posledních dvou ročníků.