Mladá Boleslav - Hokejového brankáře Brandona Maxwella z extraligové Mladé Boleslavi nadchlo rozhodnutí trenérů zařadit jej do nominace týmu USA pro únorové olympijské hry. Šestadvacetiletý gólman si premiérové reprezentační starty připsal v listopadu na Německém poháru a ve čtvrtek se dozvěděl, že pojede i do Pchjongčchangu.

"Přiznávám, že když jsem se to dozvěděl, trochu jsem... No, vyšiloval," řekl Maxwell v rozhovoru pro klubový web. "Normálně se takhle rozhodně nechovám, ale tohle byla dost speciální situace," pokračoval šťastný brankář.

V kádru USA vytvoří trojici s Ryanem Zapolskim z Jokeritu Helsinky a Davidem Leggiem z EHC Mnichov. Novinku hned zavolal rodičům do zámoří. "Chtěl jsem, aby to hned věděli. Těžce dřeli, abych mohl hrát hokej, abych se dostal takhle daleko. Dlužím jim za všechno," uvedl Maxwell. Hned poděkoval i majiteli mladoboleslavského klubu Janu Plachému za možnost hrát v Bruslařském klubu. "Nebýt jeho a tohohle klubu celkově, na olympiádu bych se nedostal. Jsem za to vděčný," řekl.

Maxwell chytá v české nejvyšší soutěži již čtvrtou sezonu, před Mladou Boleslaví oblékal dres Vítkovic a Pardubic. "Především cítím hroznou vděčnost, že můžu jet na olympiádu. Je to sen každého sportovce a pro mě je to teď splněný sen," popsal své pocity.

V současnosti se však ještě maximálně soustředí na extraligu. Mladé Boleslavy se v aktuální sezoně příliš nedaří a před dnešními zápasy 39. kola je dvanáctá.

"O olympiádě vím teprve chvilku a vím toho málo. Rozhodně to není něco, na co bych se teď zaměřoval. Soustředím se, my všichni v týmu se soustředíme na to, abychom se zlepšili. V našich hlavách je pouze další zápas," dodal Maxwell. V této sezoně extraligy má z 28 zápasů průměr 2,37 inkasované branky a úspěšnost 92,06 procenta. Dvakrát také udržel čisté konto.