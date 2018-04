Nashville (USA) - Gólman hokejistů extraligové Plzně Miroslav Svoboda podepsal dvouletou smlouvu s Nashville Predators. Vítěz základní části probíhající sezony NHL a poražený finalista závěrečných bitev o Stanley Cup v minulém ročníku potvrdil dohodu na klubovém webu.

Třiadvacetiletý vsetínský rodák Svoboda byl od sezony 2012/13 hráčem Třince, místo extraligy však působil převážně v první lize. Během posledního ročníku, který skončil v neděli úspěšnou obhajobou Komety Brno, dal však o sobě vědět výbornými výkony v Plzni, kde se po loňském přestupu stal jedním ze základních pilířů sestavy Indiánů.

V základní části nastoupil do 47 utkání a vychytal Západočechům 33 vítězství, což bylo suverénně nejvíce ze všech extraligových gólmanů. V průměru inkasoval 2,1 branky na utkání při úspěšnosti zákroků 92,57 procenta. Pětkrát udržel čisté konto. Rovněž v těchto ohledech patřil mezi nejužší extraligovou špičku v brankovišti.

Plzeň - stejně jako i Nashville v zámoří - získala Prezidentský pohár pro nejlepší celek dlouhodobé fáze. Ve vyřazovacích bojích zasáhl Svoboda do 10 zápasů, dostal v průměru 2,25 gólu na zápas, úspěšnost měl 91,02 procenta a dvakrát dochytal s nulou na kontě obdržených branek.

Škoda však po vítězné sérii proti Olomouci ztroskotala v semifinále na Brnu, s nímž uhrála pouze jediný vítězný duel. Přesto přidal Svoboda po stříbru z roku 2015 do osobní medailové sbírky bronz. Navíc již v srpnu zažil talentovaný gólman v Žilině po výhře 2:1 nad domácím Slovenskem i vítězný reprezentační debut.

Svobodu do NHL draftoval již před třemi lety Edmonton na 208. pozici, za mořem ale dosud nepůsobil. Pokud by se prosadil v týmu Predators až k debutu ve slavné lize, byl by v pořadí již třetím českým gólmanem, který oblékl jejich dres. Dlouhodobě hájil branku klubu Tomáš Vokoun, celkem 31 startů si v předchozích sezonách připsal Marek Mazanec.