New York - Český hokejový brankář Jakub Škarek podepsal v NHL tříletý nováčkovský kontrakt s New York Islanders. Ti si vybrali osmnáctiletého odchovance Jihlavy v červnu ve třetím kole draftu na 72. pozici. Škarek v uplynulém ročníku působil v extralize v dresu Jihlavy a po sezoně uzavřel kontrakt s Lahti, kde by měl hrát, pokud se Islanders rozhodou, aby ještě chytal v Evropě.

"Jsem velice pyšný a nadšený, že jsem podepsal svůj první kontrakt v NHL s Islanders. Je to pro mě ocenění," napsal Škarek na svůj instagram, kde zveřejnil i fotografii s podpisem kontraktu.

"Chci poděkovat mé rodině, kteří se o mě pořád starali a pomáhali mi v hokejové kariéře. A také kamarádům, spoluhráčům, trenérům a mým agentům - Michalovi Leimbergerovi, Darrenovi Ferrisovi a Ryanovi Barnesovi, kteří jsou nejlepší v tomto byznysu. Mám za sebou hodně práce a také hodně další před sebou," uvedl Škarek.

Účastník dvou mistrovství světa do 20 let odchytal v této sezoně v základní části extraligy 21 zápasů s průměrem 2,41 obdržené branky na utkání, úspěšnost zákroků měl 91,25 procenta a jednou udržel čisté konto. Odchytal i dva duely v play out a tři v neúspěšné baráži o udržení v extralize. Na deset utkání se objevil také v prvoligových Litoměřicích.

V nejvyšší soutěži debutoval v sezoně 2016/17, kdy odehrál čtyři duely za Spartu. Celkem odchytal v extralize 27 utkání s průměrem 2,34 inkasovaného gólu, s úspěšností 91,46 procenta a dvakrát udržel čisté konto.

Islanders opustil slovenský gólman Jaroslav Halák, který jako nechráněný volný hráč uzavřel kontrakt s Bostonem. Nově ale klub angažoval Švéda Robina Lehnera, jemuž vypršela smlouva s Buffalem. S Islanders má roční smlouvu na 1,5 milionu dolarů a vytvoří dvojici s Němcem Thomasem Greissem.

Smlouvu mají vedle nich a Škarka ještě další dva gólmani. Jednadvacetiletý Švéd Linus Söderström v minulém ročníku chytal ve švédské lize v HV 71 a v nadcházejícím by měl působit na farmě v Bridgeportu v AHL. Dalším brankářem je o čtyři roky starší Christopher Gibson, který chytal v Bridgeportu a stihl i osm zápasů v NHL za Islanders.