Bratislava - Český hokejový brankář Jakub Sedláček se stal posilou Slovanu Bratislava v Kontinentální lize, kde nahradí krajana Marka Mazance. Sedmadvacetiletý zlínský odchovanec se vrací do soutěže, v které v minulých čtyřech sezonách působil v dresu Dinama Riga. Na startu tohoto ročníku působil Sedláček v Hradci Králové a od poloviny listopadu chytal v EBEL za italské Bolzano.

"Jakub se s vedením Slovanu dohodl na smlouvě do konce sezony," řekl Sedláčkův agent Vladimír Vůjtek mladší ze společnosti Eurohockey Services. Ta zastupuje i Mazance, který se v pátek dohodl se Slovanem na rozvázání smlouvy a míří do NHL, kde uzavřel kontrakt údajně s New York Rangers.

"O nabídkách z NHL i z jiných soutěží jsme věděli několik dní. S vedením Slovanu jsme situaci probírali, bylo jasné, že klub potřebuje najít jiného kvalitního brankáře. Jakuba lidé ze Slovanu znali, chytal za Rigu a měl kvalitní výsledky," doplnil Vůjtek.

Ve Slovanu doplní Sedláček dalšího českého gólmana Jakuba Štěpánka. S novým klubem jej čeká před reprezentační pauzou pětizápasová série utkání venku, protože domácí Zimní stadion Ondreje Nepely je do konce příštího týdne zabraný pro mistrovství světa florbalistek. V neděli se Slovan představí proti Sedláčkovu bývalému působišti Rize a pak jej čeká Nižnij Novgorod, Čerepovec, Spartak Moskva a Dinamo Minsk.

V této sezoně odchytal Sedláček v extralize za Hradec Králové sedm zápasů s průměrem 2,39 obdržené branky na zápas a úspěšností zákroků 90,06 procenta. V EBEL stihl šest startů s průměrem 2,33 gólu na utkání, úspěšností 92,85 procenta a jednou udržel čisté konto.

V KHL má Sedláček na kontě včetně play off 126 utkání, v kterých má průměr 2,42 branky na zápas, úspěšnost 91,8 procenta a desetkrát vychytal nulu.