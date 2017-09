Calgary - Český hokejový brankář David Rittich zamířil z Calgary na farmu do Stocktonu do nižší soutěže AHL. Pětadvacetiletý odchovanec Jihlavy, který loni v červnu přišel do Calgary jako nedraftovaný volný hráč a má na kontě jeden start v NHL, dostal v přípravě příležitost v jednom utkání. V červenci uzavřel jako chráněný volný hráč s Calgary nový roční dvoucestný kontrakt.

Rittich chytal před devíti dny při porážce 2:5 v Edmontonu. Od poloviny zápasu nahradil Eddieho Läcka za stavu 0:3 a inkasoval z devíti střel dvě branky. V NHL debutoval letos 8. dubna, když v třetí třetině posledního zápasu základní části NHL dochytal duel Flames na ledě San Jose při porážce 1:3. Nahradil jedničku Briana Elliotta, za 20 minut si připsal devět úspěšných zákroků a inkasoval jeden gól.

Na farmě ve Stocktonu odchytal v minulé sezoně 31 zápasů s průměrem 2,27 obdržené branky na zápas, s úspěšností zákroků 92,4 procenta a pětkrát udržel čisté konto. V play off měl ve čtyřech duelech průměr 2,88 gólu na utkání a úspěšnost 91,7 procenta.