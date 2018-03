New York - Gólman David Rittich v pátečním utkání NHL inkasoval podruhé za sebou pouze gól a 29 zákroky přispěl k výhře hokejistů Calgary 2:1 v Ottawě. Jedinou branku dostal z trestného střílení. Flames po čtyřech porážkách v řadě uspěli ve druhém zápase po sobě a na Los Angeles, které v Západní konferenci drží druhou divokou kartu zaručující účast v play off, ztrácejí bod. Kings však odehráli o dva duely méně.

Calgary šlo do vedení v páté minutě, kdy po tlaku v útočném pásmu centr Sam Bennett bekhendem dorazil vlastní střelu za brankáře Mikea Condona. Díky Rittichovi a Condonovi, který zastavil 35 pokusů Flames a byl vyhlášen druhou hvězdou večera, platil stav 1:0 až do 52. minuty. Rittich se nejvýrazněji vyznamenal ve druhé třetině. V přesilové hře Calgary se Ottawa dostala do přečíslení, ale zakončení Mariána Gáboríka jihlavský rodák zneškodnil betonem.

Vítězný gól vstřelil Matt Stajan. Senators se vrátili do hry poté, co o 73 vteřin později útočník Jean-Gabriel Pageau proměnil trestné střílení střelou mezi Rittichovy betony. "Čisté konto mě nezajímá, hlavní jsou dva body, které jsou teď důležitější," řekl Rittich, který byl také v předchozím zápase v Buffalu (5:1) blízko první nule v kariéře, ale osmnáct sekund před koncem inkasoval.

Kontaktní branka domácí nakopla, ale přišla pozdě. "Nemůžete začít hrát v posledních pěti minutách, takhle to nefunguje," konstatoval kapitán Senators Erik Karlsson.

Pageau mohl dokonce vyrovnat, ale tentokrát byl úspěšnější Rittich, který se v brankovišti roztáhl a jeho bekhendovou kličku betonem překazil. "Ohromně důležitý zákrok, skvěle ho načasoval," vyzdvihl Rittichovu reakci trenér Flames Glen Gulutzan. "Postavil se na hlavu. V posledních dvou zápasech předvedl skvělé výkony. Takový gólman vám dodá hodně sebedůvěry," přidal se s pochvalou Bennett, první hvězda souboje.

Calgary v každém ze tří venkovních zápasů vytěžilo alespoň bod (v Pittsburghu prohrálo 3:4 v prodloužení) a nyní se třikrát představí před vlastními fanoušky.

Dallas se do konce sezony bude muset obejít bez Martina Hanzala, kterého čeká operace zad. Do sestavy Stars se naopak po dvouzápasové absenci zaviněné poraněním nohy vrátil útočník Radek Faksa a s týmem slavil vítězství 2:1 nad Anaheimem. Dallas od 18. minuty prohrával, ale v závěrečné dvacetiminutovce výsledek otočil. Útočník Ducks Ondřej Kaše, se 17 brankami druhý nejlepší střelec týmu, čeká na zásah devět zápasů.

Columbus díky dvěma trefám obránce Setha Jonese porazil Detroit 3:2 a zvítězil počtvrté v řadě, naopak Red Wings utrpěli šestou prohru za sebou.

Statistika pátečních zápasů NHL:

--------

Columbus - Detroit 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Branky: 22. a 29. S. Jones, 16. Calvert - 16. Helm, 57. Athanasiou. Střely na branku: 36:24. Diváci: 17.284. Hvězdy zápasu: 1. S. Jones, 2. Jenner, 3. Calvert (všichni Columbus).

Dallas - Anaheim 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Branky: 49. D. Shore, 55. Jamie Benn - 18. Getzlaf. Střely na branku: 37:27. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. J. Benn, 2. D. Shore (oba Dallas), 3. R. Miller (Anaheim).

Ottawa - Calgary 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky: 53. z trestného střílení Pageau - 5. S. Bennett, 52. Stajan. Střely na branku: 30:37. Brankář David Rittich (Calgary) odchytal celý zápas, inkasoval jednou z 30 střel a úspěšnost zákroků měl 96,7 procenta. Diváci: 14.498. Hvězdy zápasu: 1. S. Bennett (Calgary), 2. Condon, 3. Pageau (oba Ottawa).

Vancouver - Minnesota 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Branky: 1. Del Zotto, 28. J. Jokinen - 2. Parise, 23. Cullen, 36. E. Staal, 60. Coyle, 60. M. Foligno. Střely na branku: 32:36. Diváci: 17.918. Hvězdy zápasu: 1. Cullen (Minnesota), 2. Del Zotto (Vancouver), 3. E. Staal (Minnesota).

Tabulky NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 68 47 4 17 250:189 98 2. Boston 65 42 8 15 218:165 92 3. Toronto 68 39 7 22 223:195 85 4. Florida 65 33 7 25 198:204 73 5. Detroit 68 26 11 31 177:206 63 6. Montreal 67 25 11 31 171:211 61 7. Ottawa 67 23 11 33 181:233 57 8. Buffalo 68 22 11 35 164:222 55

Metropolitní divize:

1. Pittsburgh 68 39 4 25 224:205 82 2. Washington 67 37 7 23 204:200 81 3. Philadelphia 68 34 11 23 201:201 79 4. Columbus 69 36 5 28 188:193 77 5. New Jersey 68 34 8 26 201:206 76 6. Carolina 68 30 11 27 181:206 71 7. NY Islanders 68 29 10 29 217:243 68 8. NY Rangers 68 30 6 32 192:217 66

Západní konference,

Centrální divize:

1. Nashville 67 44 9 14 220:170 97 2. Winnipeg 67 41 9 17 226:177 91 3. Minnesota 68 39 7 22 215:194 85 4. Dallas 68 38 6 24 197:177 82 5. Colorado 67 35 8 24 210:200 78 6. St. Louis 67 35 5 27 180:178 75 7. Chicago 68 29 8 31 192:199 66

Pacifická divize:

1. Vegas 67 43 5 19 230:184 91 2. San Jose 67 36 9 22 198:184 81 3. Anaheim 69 34 12 23 193:189 80 4. Los Angeles 67 37 5 25 195:166 79 5. Calgary 69 34 10 25 195:201 78 6. Edmonton 67 29 4 34 189:220 62 7. Vancouver 68 25 9 34 183:224 59 8. Arizona 66 21 11 34 160:214 53