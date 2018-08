Berlín - Český brankář Jiří Pavlenka po první úspěšné sezoně v Brémách podepsal s bundesligovým celkem novou víceletou smlouvu. Šestadvacetiletý fotbalový reprezentant přestoupil do Werderu ze Slavie před rokem, tehdy uzavřel tříletý kontrakt.

Hned po první sezoně v německé lize se však vedení rozhodlo ocenit Pavlenku novou smlouvou. Český brankář totiž v minulém ročníku vychytal osm čistých kont a byl jedním z hlavních strůjců záchrany Werderu, v němž působí také další čeští fotbalisté obránce Theodor Gebre Selassie a brankářský veterán Jaroslav Drobný.

"Před rokem bych nečekal, že hned po první sezoně v bundeslize podepíšu nový kontrakt," řekl v tiskové zprávě Pavlenka, kterého navíc fanoušci po uplynulé sezoně zvolili nejlepším hráčem klubu. "Samozřejmě jsem rád, že to takhle dopadlo. Na druhou stranu je to závazek vůči klubu a fanouškům, abych pokračoval ve spolehlivých výkonech a týmu pomohl k lepšímu umístění, které si všichni v Brémách přejeme," dodal.

Bývalý brankář Ostravy a Slavie se v létě rozhodl zůstat, přestože se o něj zajímaly přední evropské kluby. "Hezky se to čte, když se o vás píše v souvislosti s Barcelonou nebo Liverpoolem. Jsou to obrovské kluby a pro každého hráče by určitě bylo ctí za takové kluby nastupovat," uvedl.

"Přišla mi spousta zpráv od přátel a známých, k ničemu konkrétnímu ale nedošlo. Po sezoně jsem říkal, že budu rád, když zůstanu a potvrdím první rok v Brémách i v následující sezoně. To nadále platí," prohlásil Pavlenka.

Zájem o Pavlenku potvrdil i jeho agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest. "V létě jsme registrovali zájem několika klubů, nicméně pro nás i hráče byl prioritou nový kontrakt v Brémách. Jiří chce potvrdit svou pozici z první sezony a ve Werderu bude mít vytvořen maximální servis. Klub o jeho setrvání velmi stál, nová smlouva a její podmínky jsou toho jednoznačným důkazem," řekl Kolář.