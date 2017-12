Chomutov - Hokejový brankář Dominik Pavlát podepsal dlouholetou profesionální smlouvu s Chomutovem s možností další opce. Osmnáctiletý odchovanec Tábora doplnil v extraligovém týmu Pirátů po odchodu Jána Laca do Sparty o tři roky staršího Štěpána Lukeše a ve čtvrtek debutoval v nejvyšší soutěži v duelu proti Plzni (7:6 v prodloužení).

Pavlát, který dosud chytal za juniorský tým Chomutova a za prvoligovou Kadaň, nastoupil proti Plzni od začátku a ve 26. minutě za stavu 2:4 jej vystřídal Lukeš. Ten chytal už v úterý v Liberci (3:2 v prodloužení).

Šestatřicetiletá dosavadní jednička Pirátů Laco odešel ve středu na hostování do konce sezony do Sparty výměnou za obránce Tomáše Dvořáka a útočníka Jiřího Smejkala.

"Přiznám se, že mě napadlo, že by mohl jít Dominik Pavlát do brány už v Liberci, ale tam jsem to radši nechal na Štěpánovi, který už extraligu chytal. Sedl jsem si s oběma a domluvili jsme se, že Dominik půjde na Plzeň a Štěpán na Litvínov," řekl klubovému webu Pirátů trenér a sportovní manažer Vladimír Růžička starší.

"Je pravdou, že jsem pro něj vybral hodně těžký zápas před skoro vyprodanou domácí halou a proti suverénnímu mužstvu, ale ani to ho nemůže rozhodit. Měl v zápase trochu smůlu, navíc mi vadí, že na začátku utkání jsme ho v tom trochu nechali," podotkl Růžička.

"V Kadani podával velmi dobré výkony a teď ho potkalo tohle. Zápas jsme nakonec zvrátili a Dominik získal obrovskou zkušenost. Bude dál pracovat a do brány ještě určitě půjde. Rozhodl jsem se pro tyhle dva gólmany. Co bude v nové sezoně, uvidíme," dodal Růžička.