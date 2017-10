New York - Na svou první plnohodnotnou šanci v novém ročníku NHL sice český hokejový brankář Ondřej Pavelec stále čeká, ale působení v New York Rangers si mistr světa z roku 2010 užívá. Třicetiletý kladenský odchovanec zatím ze čtyř utkání odchytal jen dvě třetiny nepodařeného sobotního duelu v Torontu (5:8). S rolí dvojky švédské hvězdy Jezdců Henrika Lundvista je Pavelec od červencového podpisu ročního kontraktu na 1,3 milionu dolarů smířený.

"Už když jsem podepisoval kontrakt, tak jsem věděl, do čeho jdu. Henrik je jasná jednička. Já to ale beru úplně v pohodě. Vím, jaká je má role, a snažím se ji dělat co nejlépe. Kdykoliv mi řeknou, abych šel do brány, tak musím být připravený na sto procent," řekl Pavelec v rozhovoru se spolupracovníkem ČTK po úterním domácím duelu se St. Louis (1:3), v kterém opět zůstal na lavičce.

V minulé sezoně ztratil ve Winnipegu místo v brankovišti v konkurenci Connora Hellebuycka a Michaela Hutchinsona a po přípravném kempu se přesunul na farmu do Manitoby do nižší AHL. V polovině ledna se do týmu Jets vrátil, ale stihl odchytat pouze osm zápasů a pak se zranil a sezona pro něj skončila.

S Winnipegem mu skončila pětiletá smlouva na 19,5 milionu dolarů a jako nechráněný volný hráč se hned 1. července upsal Rangers. "Věděl jsem, že v NHL můžu pořád hrát. Věděl jsem to minulý rok a vím to i teď. Šlo jen o to, jestli ještě dostanu někde ve třiceti letech šanci hrát. Jsem rád, že si mě vybrali právě Rangers," prohlásil Pavelec.

Soutěžní debut v dresu Jezdců si odbyl v Torontu, kdy ale až za stavu 2:5 po první třetině nahradil Lundqvista. Na šanci od první minuty zatím stále čeká. "Zatím nevím, kdy dostanu příležitost od začátku zápasu. Všechno je to na rozhodnutí trenérů a určitě se to včas dozvím. Hodně také záleží, jak se zrovna Hank cítí. Zápasy jdou ale rychle po sobě, takže ta šance dříve nebo později přijde," předpokládal Pavelec.

Účastník dvou olympijských her i loňského Světového poháru si v novém působišti nemůže vynachválit spolupráci s věhlasným koučem brankářů Benoitem Allairem. "Je to výborný trenér gólmanů, který toho má strašně moc za sebou. Má svou filozofii zaměřenou na detaily, které pak ve finále rozhodují. Jsem rád, že jsem vůbec dostal příležitost spolupracovat s takovýmto trenérem," pochvaloval si Pavelec, jehož si vybrala Atlanta při draftu v roce 2005 jako 41. hráče celkového pořadí.

Právě s klubem, který se v roce 2011 přestěhoval do kanadského Winnipegu, byla až doposud spjata celá jeho kariéra v NHL. Přesun na Manhattan pro Pavelce znamenal nový začátek a zatím si novou adresu jen pochvaluje.

"Je to čest chytat za tak slavný tým, který pochází z původní Original Six. Velkoklub, který má obrovskou historii a navíc hraje své zápasy v nejslavnější hale na světě. Co víc si tedy člověk může přát," těšil se Pavelec na duely v Madison Square Garden.

Ve městě se stihl rychle zabydlet. Nešel úplně do neznáma. "Já New York už celkem znám, jezdím sem dost často i mimo sezonu. Je to ale zase něco trochu jiného, být tu každý den a žít tu v centru dění. Zatím jsem ale spokojený, nic mi tu nechybí. Bydlím kousek od haly, takže chodím pěšky a vyhnu se dopravním zácpám," prohlásil Pavelec.

Od začátku kempu pomáhal ulehčit působení v Rangers krajanovi Filipu Chytilovi. Osmnáctiletý talent se hned propracoval do týmu, dostal šanci ve dvou zápasech a nyní se přesunul na farmu do Hartfordu do AHL. "Sám jsem to zažil, takže vím, že to není lehké. Neumíte moc jazyk a nevíte, jak to v klubu funguje. Snažil jsem se mu proto poradit a pomoci, kdykoliv potřeboval. Vzal jsem ho taky občas na večeři nebo k sobě domů," popsal Pavelec.

Výkony odchovance Zlína, jehož Rangers draftovali letos v prvním kole na 21. pozici, Pavelce příjemně překvapily. "Filip byl draftovaný v prvním kole, to už samo o sobě něco znamená. Nicméně měl vynikající kemp, dařilo se mu a svými výkony si po zásluze řekl o šanci. Odehrál sice jen dva zápasy a pak ho vedení poslalo na farmu, má to však v hlavě srovnané a je to velký příslib do budoucna," dodal Pavelec.