Winnipeg (Kanada) - Hokejový brankář Ondřej Pavelec je po operaci kolena a je možné, že v této sezoně již za Winnipeg v NHL chytat nebude. Devětadvacetiletý gólman v elitní kanadsko-americké soutěži nastoupil naposledy před měsícem, kdy se zranil. Původně přitom nemělo jít o vážné zranění, nakonec však musel mistr světa z roku 2010 na operaci.

"Všechno šlo dobře. U hráčů je následná pauza dva až tři týdny, ale on je brankář, takže těžko říct, jak dlouho bude chybět. Mohou být dva týdny, mohou být čtyři," řekl trenér Paul Maurice.

Pro Pavelce je to další špatná zpráva v sezoně, která pro něj rozhodně není ideální. Na začátku ročníku jej Jets poslali na farmu a rozhodli se vsadit na dvojici Connor Hellebuyck, Michael Hutchinson. V polovině ledna však českého gólmana, kterému po sezoně s klubem skončí smlouva, povolali zpět. V následných osmi zápasech pomohl Pavelec týmu ke čtyřem výhrám a v duelu proti Minnesotě se zranil.

Pokud se nestihne uzdravit do konce sezony, je možné, že zápas proti Minnesotě byl jeho poslední ve Winnipegu, kde byl od roku 2011 jedničkou. "Počkal bych na to, až to bude definitivní, a pak vám odpovím," řekl Maurice na dotaz, zda se Pavelec po sezoně stane volným hráčem a klub opustí. Nevyloučil, že se český gólman ještě stihne uzdravit a pomůže týmu v boji o postup do play off.