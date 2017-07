New York - Hokejový brankář Ondřej Pavelec podepsal roční smlouvu s New York Rangers. Po skončení angažmá ve Winnipegu tak bude dál působit v NHL. Devětadvacetiletý mistr světa z roku 2010 by měl v novém působišti krýt záda hvězdnému Henriku Lundqvistovi. Podle informací kanadské televizní společnosti TSN si Pavelec v příštím roce vydělá 1,3 milionu dolarů.

Pavelec v minulé sezoně odchytal v NHL jen osm zápasů. Na začátku ročníku jej Jets poslali na farmu do nižší AHL a i přes poměrně lukrativní smlouvu českého gólmana se rozhodli vsadit na dvojici Connor Hellebuyck - Michael Hutchinson.

V polovině ledna sice Winnipeg povolal Pavelce zpět k hlavnímu týmu, kladenský odchovanec se ale brzy zranil a sezona pro něj předčasně skončila. Účastník olympijských her ve Vancouveru a v Soči chytal v NHL i za Atlantu, která jej v roce 2005 draftovala ve druhém kole.