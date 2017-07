Winnipeg (Kanada) - Hokejový brankář Steve Mason bude v NHL chytat za Winnipeg. Devětadvacetiletý gólman, který dosud působil společně s Michaelem Neuvirthem ve Philadelphii, se s Jets domluvil na podmínkách nové smlouvy. Tu však oficiálně může podepsat až v průběhu dneška, kdy se otevře trh s takzvanými volnými hráči.

O Masonově příchodu do Winnipegu již informovala tamní média jako o hotové věci. Zkušený kanadský gólman tak v klubu nahradí například i Ondřeje Pavelce, jemuž po sezoně skončila smlouva a Jets o jeho další služby nemají zájem.

Český brankář by však trochu nečekaně mohl zamířit do týmu New York Rangers a krýt záda hvězdnému Henriku Lundqvistovi. Podle informací TSN totiž Jezdci s Pavelcem jednají o možné spolupráci. I devětadvacetiletý mistr světa z roku 2010 však může kontrakt podepsat až dnes po 18:00 SELČ, kdy se stane volným hráčem.