Praha - Brankář Matěj Machovský věří, že v extraligové Spartě si bude opět naplno užívat hokej i důvěru trenéra. Místo splnění snu o NHL prožíval během uplynulé sezony hlavně pro psychiku nelehké chvilky, protože si připadal jako nadbytečný a nechtěný. Nechytal totiž ani ve farmářské AHL, ale za tým Toledo Walleye pouze v ECHL. Přes dobré statistiky zůstala šance na start v dresu Detroitu v nedohlednu.

Red Wings s talentovaným čtyřiadvacetiletým gólmanem nebyli ani nijak v kontaktu. Opavský rodák nevěděl, na čem je, i proto zvolil návrat domů, kývl na nabídku Spartě a podepsal s ní tříletý kontrakt.

"Možná bych vydržel ještě další rok, ale v jiné organizaci, v Detroitu už jsem vážně být nechtěl. Když víte, že můžete zachytat, jak chcete, ale šanci nedostanete... Každý gólman potřebuje cítit důvěru, a když ji nemáte, strašně těžko se s tím pracuje," řekl Machovský v centru Prahy při příležitosti podpisu smlouvy s novým hlavním partnerem klubu, kterým se stala rakouská pojišťovna Merkur.

Mrzelo ho, že mu nikdo neřekl na rovinu, co a jak bude. "Beru to každopádně jako ztracený rok. Řekl jsem si, že to půjdu zkusit, bohužel to nevyšlo, ale mám čistou hlavu do budoucna, že jsem to zkusil, jak jsem chtěl. Ten sen každopádně přetrvává. Hodně kluků šlo v poslední době rovnou z extraligy a prosadili se," připomněl Machovský.

"Teď bych ale rád dosáhl hlavně toho, aby na té brankářské pozici ve Spartě už byl trošku klid. A dosáhli jsme na nějaký úspěch. To jsou hlavní cíle," doplnil Machovský. Tlaku a pozornosti na klíčové pozici, na níž se mnohým gólmanům s velkým jménem nedařilo, se neobává. "Tak nějak se to čeká. Sparta je hodně pod drobnohledem. Budu se snažit podávat co nejlepší výkony, je mi jasné, že se tady bude rozebírat úplně všechno."

Marně přemítal nad tím, proč mu zámořské angažmá nevyšlo a barvy Grand Rapids Griffins v AHL hájil pouze ve čtyřech duelech. "Těžko říct. Připadalo mi, že tam mám v Detroitu zavřené dveře ještě předtím, než jsem tam vůbec přiletěl, což při podpisu smlouvy tak nevypadalo, tehdy to vypadalo nadějně," řekl Machovský. "Potom před sezonu jsem zjistil, že vlastně jediný člověk, který mě tam chce, je trenér gólmanů z farmy. A s tím se pak těžko probíjíte skrz," doplnil Machovský.

Nezastíral, že takový pocit se jen těžko vstřebává. "Jsem vítězný typ, rád vyhrávám. A když už máte na kontě porážku a neměl jsem možnost cokoliv zkusit, je to hodně těžké. I v East Coast (ECHL) jsem se ale snažil odvádět maximum a myslím, že jsem chytal výborně. I proto mě mrzelo, že mi přes ta dobrá čísla, co jsem měl, nedali šanci," litoval Machovský.

Že míří do ECHL, věděl už během hlavního kempu. "Bylo nás tam pět a já byl pátý gólman, to si rychle spočítáte... Pak se jen čekalo, zda si někdo nevezme Coreaua z waiver listu, což se nestalo. Navíc jsem se bohužel na hlavním kempu zranil, takže jsem do zápasů začal nastupovat až v polovině listopadu. Než jsem začal pořádně hrát, byly Vánoce," přiblížil Machovský. "Takové časy vás ale posílí do budoucna a můžete s tím pak pracovat. I tady se to může hodit," pousmál se.

Pozitivem byly v ECHL alespoň domácí zápasy, které si užíval. "Chodila vyprodaná hala a ani vám nepřišlo, že hrajete (jen) East Coast. Nasazení a rychlost hokeje, to bylo super. U těch venkovních zápasů to bylo jiné," vzpomínal Machovský.

Měl i jiné nabídky, ale Sparta byla priorita. "A jsem rád, že se to povedlo. Viděli jsme se i s novým trenérem Kruppem a přijde mi jako fajn chlap, který to má srovnané a ví, co chce," pochvaloval si Machovský, který už se Spartou zahájil letní přípravu. "Je toho dost a máme to výživné, takže ty poslední týdny jsou náročné. Hodně se běhá, což jsem rád, protože kolo není úplně můj kamarád. Běhání beru," podotkl Machovský.