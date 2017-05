Detroit (USA) - Hokejový brankář Matěj Machovský, jenž uplynulé čtyři sezony chytal extraligu za Plzeň, podepsal roční kontrakt s klubem NHL Detroit Red Wings. V týmu působí jiný český gólman Petr Mrázek.

Třiadvacetiletý opavský rodák Machovský odchází do zámoří po čtyřech letech. Do roku 2013 působil v kanadské juniorské soutěži OHL, poté se vrátil do Česka a brzy se vypracoval v brankářskou jedničku v Plzni.

Loni byl Machovský členem kádru české reprezentace na mistrovství světa v Rusku, ale do branky se nedostal. V červenci pak byl v Detroitu na kempu a nyní se s Red Wings dohodl na roční smlouvě.

"O Matěje stály i kluby z Kontinentální ligy, jeden se ozval s konkrétním návrhem. Jenže ve hře byly i týmy NHL, což Machovského oslovilo. Mohu říci, že určité kontakty proběhly s další zámořskou organizací, Matěj však dal přednost Red Wings," řekl serveru hokej.cz hráčův agent Michal Sivek.

V Plzni, která s odchodem své opory mezi tyčemi delší dobu počítala, Machovského nahradí Miroslav Svoboda z Jihlavy.