Brno - Hokejový brankář Marek Langhamer podepsal smlouvu s Kometou Brno a zapojil se v mistrovském týmu do přípravy. Třiadvacetiletý rodák z Moravské Třebové se po šesti letech vrátil ze zámoří a na kontě má dva starty v NHL za Arizonu. Hokejově vyrostl v Pardubicích a nyní zamířil do Brna, kde s rodinou bydlí.

Langhamer nastupoval v reprezentačních mládežnických týmech, chytal také na mistrovství světa dvacítek a rád by se dočkal pozvánky i mezi seniory. "Trenérům teď budu víc na očích. V AHL jsou také kvalitní hokejisté, nejsou ale tolik vidět. V Kometě se budu snažit chytat co nejlépe. Mám cíl, za kterým chci jít. Právě reprezentace je cíl, na který bych rád dosáhl," uvedl na klubovém webu Komety Langhamer.

Vloni v létě podepsal smlouvu v Arizoně s vědomím, že nebude v pozici prvního brankáře. Věřil, že situaci změní, ať už výkony na farmě nebo v kempu. "Neodchytal jsem špatné zápasy," řekl Langhamer, který za první tým Arizony zasáhl v této i předchozí sezoně vždy do jediného utkání NHL.

K rozhodnutí vrátit se domů ho přiměly okolnosti v americkém klubu. "Manažer se trochu zasekl. Řekl, že své rozhodnutí nechce měnit. Trenéři gólmanů v NHL a AHL nechtěli, abych odešel, ale on si stál za svým a nechal to tak být. Takže jsem začal hledat, kam bych mohl jít. Pár nabídek bylo, ale ozvala se Kometa a já se rozhodl pro návrat domů," vysvětlil.

V zámoří prošel juniorskými týmy a pronikl do profesionálního hokeje. Odehrál rozdílné sezony a každou z nich bere jako dobrou zkušenost. "Zažil jsem sezony, v nichž jsem odchytal šedesát zápasů, ale prožil i takové, kdy jsem nastoupil do pětadvaceti. Pokud tato situace v budoucnosti nastane, jsem na to připravený. Prošel jsem si tím," uvedl Langhamer.

Do úterního zápasu v týmu Komety v Lize mistrů proti finskému Jyväskylä nezasáhne, protože není na soupisce pro tuto soutěž. Zatím také čeká na vyřízení transferkarty a debut ho čeká až po reprezentační pauze. "Mám víc času se tady zabydlet a dostat se do herní praxe. Pár dnů jsem netrénoval, chci se dostat do zápasového tempa, jít den po dni," vysvětlil brankář, který byl v roce 2011 na soupisce Pardubic, ale v extralize dosud nenastoupil.

Současnou brankářskou jedničkou Komety je Slovák Marek Čiliak, který odchytal 23 zápasů s průměrem 2,22 inkasované branky a úspěšností 91,72 procenta. Šestkrát v této sezoně za Kometu nastoupil Karel Vejmelka, který ale odešel na hostování do Dukly Jihlava.