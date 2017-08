Praha - Fotbalový brankář Tomáš Koubek přestoupil ze Sparty do Rennes. Ve francouzském klubu prošel zdravotní prohlídkou a podepsal smlouvu na čtyři roky. Rennes o tom informuje na svém webu. Podle informací médií by za reprezentačního gólmana měla Sparta dostat tři miliony eur (asi 78,3 milionu korun).

"Jsem velmi šťastný a hrdý na to, že jsem byl pro Rennes první volbou na post brankáře. Podpisem dlouhodobé smlouvy ve mě klub vkládá velkou důvěru," citoval klubový web Koubka. "Nový klub, nový trenér, nový jazyk, nové prostředí, to je pro mě velká výzva a vydám ze sebe to nejlepší. Francouzská liga patří mezi nejlepší na světě a já se budu snažit zúročit své zkušenosti ve velkých zápasech," dodal.

Koubek "dostal" přestup k sobotním pětadvacetiletým narozeninám. Do Sparty přišel z Hradce Králové před dvěma lety, údajně za osm milionů korun, ale následně odešel na hostování do Liberce, kde patřil k oporám. V minulém ročníku se vypracoval ve sparťanskou jedničku a odchytal 23 utkání.

V tomto ročníku měl začít jako dvojka za posilou Martinem Dúbravkou, ale od 2. kola už byl zpět v brance a ve čtyřech zápasech dvakrát udržel čisté konto. Sparta má k dispozici vedle Dúbravky i zkušeného Davida Bičíka a mládežnického reprezentanta Vojtěcha Vorla, a tak Koubkovi v přestupu nebránila.

Koubek se tak vydává ve šlépějích Petra Čecha, který ze Sparty odešel právě do Rennes a následně po dvou letech zamířil do Chelsea, kde se vyšvihl mezi nejlepší gólmany světa. "Minulý týden jsem si s Petrem Čechem volal a jen mi to doporučil," uvedl Koubek.

"Všude v klubu je cítit odkaz Petra Čecha, všichni vědí, že oba pocházíme z Čech. Ta paralela se nabízí, přesto bych nechtěl být s Petrem srovnáván. Je to jiná doba a Rennes už je také jiným klubem. Petrovi jsem moc vděčný za to, že mě vedení klubu doporučil, nicméně jsem tu sám za sebe a rád bych napsal vlastní příběh," prohlásil autor pěti reprezentačních startů.

Že Čech sehrál při Koubkově přestupu důležitou roli, potvrdil i agent obou brankářů Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest. "Mluvil s majitelem klubu a dal mu na Tomáše nejlepší možná doporučení a reference. I na základě toho se ve finále celý transfer uzavřel," prozradil Kolář.

"Vedení Rennes mě kontaktovalo a já jim Tomáše rád doporučil, protože si myslím, že týmu pomůže splnit stanovené cíle. S majitelem mě nadále pojí velmi přátelské vazby, nicméně základem byla Tomášova sportovní výkonnost, jinak by ho nekupovali," uvedl Čech v tiskové zprávě Sport Investu.

"Na transferu Tomáše Koubka jsme začali pracovat už v průběhu podzimu 2016, měl několik nabídek, absolvovali jsme i konkrétní jednání, zejména se špičkovými kluby v Belgii. V průběhu jarní části minulé sezony probíhala jednání s FC Porto, kde se čekalo, jestli prodlouží smlouvu Iker Casillas. To se stalo, jinak by se Tomáš přesunul do Porta," popsal Kolář.

V Rennes, které v úvodních čtyřech kolech francouzské ligy pokaždé inkasovalo a má jen dva body za remízy, se Koubek bude prát o místo s africkými gólmany. Tři zápasy zatím odchytal reprezentant Senegalu Abdoulaye Diallo a jeden alžírský reprezentant Raís Mbulhi. Trojkou je jednadvacetiletý Litevec Edvinas Gertmonas.

"Klub o mě dlouhodobě stál a vytvořil mi takové podmínky, abych se mohl poprat o pozici brankáře číslo jedna. Během dne jsem se stačil potkat s většinou lidí v klubu, cítil jsem z nich obrovskou podporu. První dojmy jsou fantastické a pevně věřím, že ihned po návratu z reprezentačního srazu zapracuji na plné aklimatizaci," dodal Koubek.