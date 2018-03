Nan-ning (Čína) - V předchozích třech zápasech za fotbalovou reprezentaci nechytal, v pondělním utkání o třetí místo na přípravném turnaji China Cup v Nan-ningu proti domácímu výběru by ale měl brankář Tomáš Koubek dostat šanci a připsat si sedmý start za národní tým. Předpokládá, že Číňané podají úplně jiný výkon než proti Walesu, s nímž ve čtvrtek utrpěli debakl 0:6.

"Očekávám, že aspoň nějakou část zápasu dostanu, takže se budu snažit odvést to nejlepší. Máme tady velkou konkurenci na brankářském postu, což je pro nás všechny tři dobře. Ten, který dostane prostor, se snaží být v tom zápase co nejlepší. A na koho pak trenér ukáže v těch nejdůležitějších zápasech, to se uvidí," řekl novinářům Koubek po tréninku v Nan-ningu.

Připustil, že Čína bude pro český tým velkou neznámou. "Samozřejmě, že ty hráče neznáme vůbec. Viděli jsme je na videu, popřípadě v jejich zápase s Walesem, který hráli na úvod. V tom to je nepříjemné, ale doufám, že budeme nachystaní dobře a vyhrajeme," prohlásil.

"Jednotlivé hráče jsme nijak zvlášť neprobírali, spíš jsme je probírali jako celek. Ten výsledek 0:6 je zkreslující, to tak určitě znovu nebude. Zvlášť po takovém výprasku nás čeká týmově hrající soupeř, který bude chtít být lepší než v prvním zápase," dodal gólman francouzského Rennes.

Nejznámějším mužem čínské reprezentace není žádný hráč, ale trenér Marcello Lippi, který s Itálií vyhrál mistrovství světa. "Byl úspěšný s Itálií, je to kvalitní trenér. Nicméně asi to bude trochu odlišné pojetí. Budou si celkem rozumět s balonem, dribling a centry budou určitě nebezpečné. Musíme být připraveni na vše," doplnil Koubek.