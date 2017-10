Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinecký hokejový gólman Šimon Hrubec se po dvou utkáních proti Jihlavě může pochlubit parádní bilancí. Šestadvacetiletý brankář v obou vzájemných zápasech po návratu Jihlavy do elitní soutěže nekapituloval a proti nováčkovi drží už 120 minut čisté konto.

"Dneska mi to ale kluci maximálně ulehčili a přinesli mi to na stříbrném podnose. Aniž bych chtěl být netaktní k soupeři, bylo to skoro bez práce. Ale opakuju, že kluci to přede mnou perfektně odbránili a já budu muset něco přinést do šatny za odměnu," řekl Hrubec po utkání.

I když Jihlava se celé utkání soustředila především na bránění, spát v brance Hrubec nemohl. Hosté se po ojedinělých výpadech do několika šancí dostali.

"Není to tak jednoduché, když se dlouho nic neděje, pak najednou mají nějakou příležitost. Takoví nejnebezpečnější byli asi v první třetině. Měli tam dva samostatné úniky, ale naštěstí jsem to chytil. Pak to už bylo čím dál víc o tom, jestli tu nulu udržím, nebo mi to ukradnou, ale dopadlo to dobře," řekl Hrubec, který zatím obě čistá konta v sezoně vychytal právě proti Dukle.

Třinec zvládl sérii tří domácích zápasů v týdnu, což ho průběžně v rozehraném kole katapultovalo zpět do čela tabulky. "My jsme rádi, že jsme to takhle zvládli. Hlavně ty zápasy s Kometou a Plzní, tedy soupeři, kteří byli v tabulce nad námi. Dnes to byl soupeř z druhého konce tabulky, bylo to hodně o hlavě, ale nepodcenili jsme to a máme tři body," řekl Hrubec.

Třinec čeká doma ještě čtvrtý duel po sobě. V úterý bude předehrávat derby s Vítkovicemi, na jejichž ledě se pak představí v pátek.